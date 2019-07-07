В Дзержинском районе прошли соревнования санитарных дружин

Источник материала: Новости Дзержинска

В Государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне далеко не последнюю роль играют санитарные формирования, созданные на предприятиях и в организациях Беларуси.

Именно эти формирования призваны одними из первых реагировать на чрезвычайные ситуации, которые могут угрожать здоровью и жизни людей. Проверить знания и умения сандружинников Дзержинщины, а также определить лучших – такие цели ставились перед районными соревнованиями, состоявшимися в конце минувшей недели на базе ГУДО «Районный центр туризма и краеведения».

На соревнованиях присутствовал начальник Дзержинского РОЧС Максим Валерьевич Баско, а также главный специалист сектора защиты населения и территорий учреждения «Минское областное управление» Дмитрий Владимирович Ажевский.

Знания и умения сандружинников оценивал судейский состав, состоящий из профессионалов своего дела: врачи скорой медицинской помощи районной больницы и врачи-эпидемиологи районного центра гигиены и эпидемиологии, а также работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям.













Каждое санитарное формирование (санитарная дружина, состоящая из 9 человек и санитарное звено, состоящее из 4 человек), одетых в специальную форму, были оснащены всем необходимым для работы в условиях любых чрезвычайных ситуаций: противогазы, сумки с медикаментами и средствами индивидуальной защиты, носилки, шины и т.п.

Участникам предстояло продемонстрировать теоретическую подготовку и практические навыки на нескольких этапах соревнований. Задания варьировались от элементарных (например, привести носилки в рабочее положение) до достаточно сложных (отработка действий в условных очагах комбинированного и химического поражения, а также при вспышке инфекционных заболеваний). Членам команд приходилось не только отвечать на вопросы специалистов, но и показывать на практике навыки использования средств индивидуальной защиты, оказывать первую медицинскую помощь, проводить дезинфекцию помещений и т.д.

И при этом уложиться во временные нормативы. Умение мобилизоваться в нужный момент, правильно оценить ситуацию, найти верное решение, действовать оперативно и слаженно – именно такие качества сандружинников были необходимы на всех этапах соревнования.

Дзержинский районный исполнительный комитет организовал награждение, в том числе и денежное, участников команд, занявших призовые места и лучших командиров санформирований и сандружинников.













Наименьшее количество штрафных баллов набрали санитарная дружина ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» и санитарное звено, ПУ «Дзержинскгаз» которые и были признаны победителями.

Второе место заняли сандружина ЧУП «МАВ» и санзвено РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт».

Третьими стали сандружина ОАО «Крутогорье-Петковичи» и санзвено филиала «Автомобильный парк №15» ОАО «Минскоблавтотранс».

Кроме профессиональных навыков, участники санформирований смогли продемонстрировать и свои таланты в ходе 5-минутного выступления на смотре любительского творчества. Жюри было представлено работниками ГУ «Дзержинский районный центр культуры и районного творчества».

В целом судейская коллегия дала положительную оценку действиям санитарных формирований. Тем не менее, почивать на лаврах им не придется, ведь в таком деле, как гражданская оборона, главное – постоянная готовность оперативно и грамотно отреагировать на возникновение любой чрезвычайной ситуации.

















