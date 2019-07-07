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Статистика цен на недвижимость в Мозыре от сервиса Флетфай: июнь 2019

08.07.2019 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Статистика цен на недвижимость в Мозыре от сервиса Флетфай: июнь 2019

С помощью статистики от международного поисковика Flatfy, можно узнать, сколько сейчас стоит квартира в Мозыре. Данные представлены сервисом Флетфай за июнь 2019 года.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Мозыре составляет 35,8 тыс. рублей. Такие данные приводят эксперты международной компании Flatfy в свежей статистике медианных цен за июнь 2019 года. С помощью статистики можно узнать, сколько в среднем стоит квартира в той или иной категории, и как изменились расценки на вторичную недвижимость по сравнению с летом прошлого года.

Почем продают квартиры на вторичке в Мозыре



Для расчета среднего показателя эксперты использовали объявления о продаже вторичной недвижимости в Мозыре из поисковой системы Flatfy.by. На данный момент их уже более 300, информация актуализируется постоянно.

Цены на однокомнатные квартиры

В июне обзавестись собственным жильем в Мозыре обойдется в среднем в 35 755 рублей. Это расценки на однокомнатные варианты на вторичном рынке. Летом прошлого года 1-комнатная недвижимость на вторичке продавалась в среднем по 40 тыс. рублей. А вот купить 1 комнатную квартиру в Минске будет стоить 112,1 тыс. руб. Перед потенциальными покупателями стоит выбор – поселиться в столице или сэкономить и обзавестись двумя квартирами в Гомельской области.

Цены на двухкомнатные квартиры

В первый месяц лета двухкомнатное жилье в Мозыре стоит в среднем 49 658 рублей. Примечательно, что купить двухкомнатную квартиру в Минске обойдется почти в 3 раза дороже. По данным сервиса Flatfy.by, средняя цена столичной недвижимости на две комнаты – 142 522 BYN.

Вторичка в Мозыре в этом году немного подорожала. В июле 2018 двухкомнатные варианты в среднем продавали по 48 300 рублей. Рост медианной стоимости составил почти 3%.

Цены на трехкомнатные квартиры

По состоянию на июнь 2019 года, средняя цена трехкомнатной квартиры в Мозыре – 67,4 тыс. рублей. В поисковой базе Флетфай расценки на эту категорию недвижимости стартуют с 27,5 тыс. и достигают 129,6 тыс. рублей (за жилплощадь в новом кирпично-блочном доме). Средняя цена вторичной недвижимости в этом году выросла по сравнению с летом 2018 года – примерно на 3,8%. В июле прошлого года за 3-комнатную жилплощадь в среднем просили 65 тыс. рублей.



В столице трехкомнатная недвижимость на вторичке – недешевое удовольствие. За просторную жилплощадь придется отдать в среднем 188,6 тыс. рублей. На эту сумму можно приобрести три просторных квартиры в Мозыре.

Цены на четырехкомнатные квартиры

Желающие купить квартиру в Мозыре в категории 4-комнатной недвижимости, должны быть готовы отдать за нее в среднем 83 тыс. рублей. По данным поисковика Flatfy, расценки на подобное жилье стартуют с 47 000. По сравнению с прошлым годом цены на недвижимость остались почти на том же уровне. В июле 2018 года за 4-комнатную квартиру в Мозыре нужно было отдать 83 570 BYN.

В Минске 4-комнатная недвижимость стоит примерно в 3 раза дороже, чем в Мозыре. За жилплощадь с 4 комнатами в столице нужно отдать 237,6 тыс. рублей.

Следить за динамикой цен на вторичную недвижимость в Мозыре, Минске и других городах Беларуси можно и самостоятельно на сайте Flatfy.by. Эксперты международного сервиса регулярно публикуют статистику медианных цен на жилье в РБ, позволяющую сориентироваться в ценовой политике рынка недвижимости.

 
Теги: Минск
 
 
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