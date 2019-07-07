В российскую армию поступили новейшие «Калашниковы»

Источник материала: Tut.by

На вооружение Центрального военного округа российской армии поступила партия из 6 000 автоматов Калашникова АК-74М последней модификации. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на слова ВРИО начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения Михаила Кузина.



Фото: пресс-служба ЦВО

Последний рассказал, что новое оружие пойдет в первую очередь общевойсковым и разведывательным подразделениям. Конструктивно новые автоматы отличаются от предыдущих комплектом модернизации «Обвес» с планкой Пикатинни. Такая система рельсового крепления позволяет устанавливать на оружие широкий спектр навесного оборудования, включая фонарик, лазерный целеуказатель, дневной и ночной прицел и т.д.

Для удобства стрельбы АК-74М имеют приклад, регулируемый по длине. Чтобы стрелок мог контролировать количество патронов в магазине, он выполнен из полупрозрачного полимерного материала. Штык-нож и подствольный гранатомет без изменений перекочевали на новую модель от предшественников без изменений. Поскольку новыми автоматами оснащаются разведчики, на них есть и универсальное приспособление для бесшумной стрельбы.

По словам Михаила Кузина, модернизированный вариант АК-74 позволяет в полтора раза увеличить эффективность оружия с точки зрения частоты поражения противника на расстоянии до 300 метров.