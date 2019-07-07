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Макей заявил о готовности Минска организовать встречу российского и украинского президентов
08.07.2019 16:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: 4esnok.by
Министр иностранных дел Беларуси заявил о готовности обеспечить встречу глав государств на самом высоком уровне.
Ранее Владимир Зеленский
Кремль в лице пресс-секретаря Дмитрия Пескова
В свою очередь, белорусская сторона заявила о готовности принять встречу. "Минск не просто готов. Руководство Беларуси всегда говорило о том, что мы готовы сделать все для скорейшего возвращения мира на украинскую землю. И то, что прозвучало сегодня из уст президента Украины Зеленского, мы можем только приветствовать", - цитирует Макея агентство
"Мы постараемся обеспечить так же, как обеспечили проведение нормандской встречи в феврале 2015 года… Президент Беларуси не раз говорил о том, (чтобы) как можно скорее восстановить мир в Украине", - отметил Макей.
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Министр иностранных дел Беларуси заявил о готовности обеспечить встречу глав государств на самом высоком уровне.
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