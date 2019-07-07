Макей заявил о готовности Минска организовать встречу российского и украинского президентов

Источник материала: Ежедневник



фото: 4esnok.by

Министр иностранных дел Беларуси заявил о готовности обеспечить встречу глав государств на самом высоком уровне.

Ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в Минске и привлечь к переговорам политических лидеров США, Великобритании, Германии и Франции.

Кремль в лице пресс-секретаря Дмитрия Пескова обещал рассмотреть эту инициативу .

В свою очередь, белорусская сторона заявила о готовности принять встречу. "Минск не просто готов. Руководство Беларуси всегда говорило о том, что мы готовы сделать все для скорейшего возвращения мира на украинскую землю. И то, что прозвучало сегодня из уст президента Украины Зеленского, мы можем только приветствовать", - цитирует Макея агентство РИА Новости со ссылкой на Sputnik Беларусь.

"Мы постараемся обеспечить так же, как обеспечили проведение нормандской встречи в феврале 2015 года… Президент Беларуси не раз говорил о том, (чтобы) как можно скорее восстановить мир в Украине", - отметил Макей.