ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макей заявил о готовности Минска организовать встречу российского и украинского президентов

08.07.2019 16:10 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Макей заявил о готовности Минска организовать встречу российского и украинского президентов

фото: 4esnok.by

Министр иностранных дел Беларуси заявил о готовности обеспечить встречу глав государств на самом высоком уровне.

Ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в Минске и привлечь к переговорам политических лидеров США,  Великобритании, Германии и Франции.

Кремль в лице пресс-секретаря Дмитрия Пескова обещал рассмотреть эту инициативу.

В свою очередь, белорусская сторона заявила о готовности принять встречу. "Минск не просто готов. Руководство Беларуси всегда говорило о том, что мы готовы сделать все для скорейшего возвращения мира на украинскую землю. И то, что прозвучало сегодня из уст президента Украины Зеленского, мы можем только приветствовать", - цитирует Макея агентство РИА Новости со ссылкой на Sputnik Беларусь.

"Мы постараемся обеспечить так же, как обеспечили проведение нормандской встречи в феврале 2015 года… Президент Беларуси не раз говорил о том, (чтобы) как можно скорее восстановить мир в Украине", - отметил Макей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр иностранных дел Беларуси заявил о готовности обеспечить встречу глав государств на самом высоком уровне.
 
Новости дня
Новости разные
 
Nissan отмечает 10 лет производства автомобилей на своем заводе в Санкт-Петербурге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика