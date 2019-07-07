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Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

08.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


1 июля 2019 21:46 5865

Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова.

Чем примечателен наш Солигорск? Конечно же, калийным производством, а еще красотой и комфортностью. Но самое главное в нашем городе, конечно же, его жители. А среди них очень много молодежи. Потому празднование Дня молодежи всегда проходит в Солигорске широко, массово и интересно. 

Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

Праздник начался мероприятиями во Дворце культуры г. Солигорска, где прошла встреча поколений. 29 июня работали интерактивные площадки, молодежь лихо «ломала стереотипы» на творческом конкурсе, а вечером в парке Четырех стихий состоялся марафон-фестиваль забытых игр. Об этом читателей уже информировал наш сайт.

Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

Но не менее широко и масштабно проходили празднования и в воскресенье, 30 июня. Уже с самого утра в районе зоны отдыха «Тихая заводь» прошел экстремальный молодежный забег «Солэкстрим». Участники забега преодолевали комбинированную полосу препятствий из экстремальных видов спорта. Это было и волнительно, и зрелищно!

Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

В парке Четырех стихий тоже было что посмотреть. Тут работали интерактивные площадки. Первая «Молодежь в движении, или Живи в ритме своего города» объединила тех, кто любит настольные игры, конкурсы, участие в квилт-опросах. На второй площадке с названием «Молодежь за безопасность!» «рулил» Солигорский ГРОЧС с показательными выступлениями, а также можно было поучаствовать в конкурсах, викторинах, тематических мастер-классах.

Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

Особым и совершенно новым для нашего города стала в день молодежи выставка живых скульптур. О ней – читайте в отдельной новости. 

Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

Ближе к вечеру в парке Четырех стихий впервые прошел рок-фестиваль под названием «Sol Must Go On», организованный Солигорским райкомом БРСМ. Гостей рок-фестиваля ожидала насыщенная программа.

Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

Участие приняли группы «Moonshine pop», «Копия верна» и «Йожкин кот!» из Солигорска, «G152Pro» и «Dr.Joker» из соседнего Слуцка и «16plus» из Червеня.

Праздник удался на славу! И это неудивительно, ведь молодежь всегда креативна и способна на лучшее и интересное! 

Автор статьи и фото: Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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1 июля 2019 21:46 5865 Солигорск с размахом отметил День молодежи. БОЛЬШОЙ...
 
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