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Личный приём граждан в Солигорске проведёт депутат Палаты представителей Анатолий РЫБАК.

08.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


1 июля 2019 19:27 1053

Личный приём граждан в Солигорске проведёт депутат Палаты представителей Анатолий РЫБАК.

Автор: Эдуард Кидяев.

4 июля 2019 года, с 16.00, каб.112 Солигорского райисполкома проведет личный прием граждан депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Анатольевич Рыбак.

Личный приём граждан в Солигорске проведёт депутат Палаты представителей Анатолий РЫБАК.

Предварительная запись 4 июля с 10.00 до 13.00 по телефону: 22 67 01.

Личный приём граждан в Солигорске проведёт депутат Палаты представителей Анатолий РЫБАК.

Источник: сайт Солигорский районный исполнительный комитет.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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1 июля 2019 19:27 1053 Личный приём граждан в Солигорске проведёт депутат...
 
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