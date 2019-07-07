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Личный приём граждан в Солигорске проведёт депутат Палаты представителей Анатолий РЫБАК.
08.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
1 июля 2019 19:27 1053
Личный приём граждан в Солигорске проведёт депутат Палаты представителей Анатолий РЫБАК.
4 июля 2019 года, с 16.00, каб.112 Солигорского райисполкома проведет личный прием граждан депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Анатольевич Рыбак.
Предварительная запись 4 июля с 10.00 до 13.00 по телефону: 22 67 01.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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1 июля 2019 19:27 1053 Личный приём граждан в Солигорске проведёт депутат...
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