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Белорус сделал патч, который поможет нашим футболистам попасть в Лигу Чемпионов (виртуально)

08.07.2019 16:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Павел Борисенок, сотрудник Wargaming, создал патч для футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2019 (PES 2019) — так он добавил в игру белорусских футболистов.

— Патч или дополнение включает в себя 16 команд Высшей лиги, 15 команд Первой лиги и 5 команд из Второй, — поясняет 42.TUT.BY Павел. — Изначально был план добавить только «вышку», но потом я решил, что чем больше команд, тем веселее. Плюс людей это может привлечь.

Павел рассказал, что разработка патча включала в себя три этапа. Вначале он подготовил базу игроков в редакторе игры — то есть, создал игроков и прописал им характеристики. Затем настал черед разработки форм и иконок игроков для расстановок в Photoshop. Последним было создание фотореалистичных лиц. Так как Павел не обладает нужными навыками, он попросил это сделать знакомого из Украины.

— Кроме того, чтобы характеристики игроков были более-менее похожи на настоящие, нужно было смотреть много игр Чемпионата. Всю работу делал я один (только с лицами помогали), поэтому весь процесс от начала и до конца занял у меня около полугода.

— За какую белорусскую команду болеете?

— В этом сезоне я болею за «Энергетик-БГУ» — просто мне симпатична эта команда, так как они играют в приятный футбол, плюс я знаю ребят оттуда. И еще за «Ислочь».

Сейчас патч доступен для ПК. Скачать его можно с Яндекс.Диска. По словам Павла, за пол дня его скачали человек 50.

 
 
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Этот патч был создан для футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2019.
 
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