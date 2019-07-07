Покупатель пожаловался на недолив подсолнечного масла. Чиновники проверили, результаты удивят

Источник материала: Tut.by

Специалисты Госстандарта проверили жалобу покупателя на то что, производители недоливают в бутылки подсолнечное масло. Результаты мониторинга — в 80% проверенных партий действительно обнаружили недолив. В некоторых случаях в таре было до 52 миллилитров меньше масла, чем было указано на упаковке.





Специалисты Госстандарта организовали 17 мониторингов и проверок импортеров фасованного подсолнечного масла, которое продается на белорусском рынке.

«Испытаниям по номинальному количеству в упаковках было подвергнуто 47 партий импортного подсолнечного масла, фасованного в потребительскую упаковку, шести изготовителей. Наибольшее количество партий пришлось на г. Минск и Минскую область (45%), поскольку наибольшее количество импортеров расположено в этом регионе, — уточняют в ведомстве. — По результатам испытаний 38 (80%) партий не соответствовали количеству, задекларированному в маркировке продукции».

В Госстандарте уточняют, что показатель «номинальное количество» определяется по трем показателям: среднее содержимое партии должно быть не менее номинального количества, указанного на упаковке;

количество единиц в партии, которые превышают допустимое отрицательное отклонение (в нашем случае, в упаковках от 800 до 1000 мл — это 15 мл), не должно превышать 2% от объема партии;

в партии не должно быть ни одной единицы, у которой превышен двойной предел допускаемых отрицательных отклонений (т.е. — 30 мл). «При испытаниях оценивается соответствие по всем трем факторам, хотя партия может быть забракована, если установлено несоответствие хотя бы по одному из них. Такой комплексный подход позволяет обеспечивать защиту потребителей, не позволяя изготовителю их обманывать», — уточняют в Госстандарте.

При этом в 38 случаев — а это 60% партий подсолнечного масла, которые были с нарушениями по объему — был двойной предел недолива — 30 мл и больше. «Это считается наиболее грубым нарушением и обманом потребителя, — отмечают в Госстандарте. — 11 партий не соответствовали по превышению упаковочных единиц в партии, превышающих отклонение в 15 мл, но не достигающих уровня „двойного“ предела».

Во всех 38 партиях обнаружили несоответствие по среднему содержимому партии. «Оно было меньше значения, указанного в маркировке. Причем недолив масла в отдельных упаковочных единицах составил при заявленном номинальном количестве на бутылке: 0,8 л — до 38 мл; 0,85 л — до 31,4 мл; 0,87 л — до 27 мл; 0,9 л — до 38 мл; 1 л — до 52 мл (!)», — добавляют в ведомстве.

Проверяющие выдали 25 запретов реализации партий, 3 предписания об устранении нарушений, составили 29 протоколов об административных правонарушениях, которые направили в суды.

Импортеры масла отозвали из розничной сети подсолнечное масло, к которому были вопросы по объему, или наклеили новые наклейки.

«Информация о выявленных нарушениях в отношении продукции шести изготовителей (ООО «Благо-Юг», ООО «Аквилон», ООО «ТД «Жемчужина Поволжья», ООО «КПК», ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ»», ООО «Компания Благо») направлена для принятия мер в Росстандарт, который также занимает активную позицию в этом вопросе», — уточняют в Госстандарте.