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Покупатель пожаловался на недолив подсолнечного масла. Чиновники проверили, результаты удивят
Источник материала: Tut.by
Специалисты Госстандарта
Специалисты Госстандарта организовали 17 мониторингов и проверок импортеров фасованного подсолнечного масла, которое продается на белорусском рынке.
«Испытаниям по номинальному количеству в упаковках было подвергнуто 47 партий импортного подсолнечного масла, фасованного в потребительскую упаковку, шести изготовителей. Наибольшее количество партий пришлось на г. Минск и Минскую область (45%), поскольку наибольшее количество импортеров расположено в этом регионе, — уточняют в ведомстве. — По результатам испытаний 38 (80%) партий не соответствовали количеству, задекларированному в маркировке продукции».
При этом в 38 случаев — а это 60% партий подсолнечного масла, которые были с нарушениями по объему — был двойной предел недолива — 30 мл и больше. «Это считается наиболее грубым нарушением и обманом потребителя, — отмечают в Госстандарте. — 11 партий не соответствовали по превышению упаковочных единиц в партии, превышающих отклонение в 15 мл, но не достигающих уровня „двойного“ предела».
Во всех 38 партиях обнаружили несоответствие по среднему содержимому партии. «Оно было меньше значения, указанного в маркировке. Причем недолив масла в отдельных упаковочных единицах составил при заявленном номинальном количестве на бутылке: 0,8 л — до 38 мл; 0,85 л — до 31,4 мл; 0,87 л — до 27 мл; 0,9 л — до 38 мл; 1 л — до 52 мл (!)», — добавляют в ведомстве.
Проверяющие выдали 25 запретов реализации партий, 3 предписания об устранении нарушений, составили 29 протоколов об административных правонарушениях, которые направили в суды.
Импортеры масла отозвали из розничной сети подсолнечное масло, к которому были вопросы по объему, или наклеили новые наклейки.
«Информация о выявленных нарушениях в отношении продукции шести изготовителей (ООО «Благо-Юг», ООО «Аквилон», ООО «ТД «Жемчужина Поволжья», ООО «КПК», ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ»», ООО «Компания Благо») направлена для принятия мер в Росстандарт, который также занимает активную позицию в этом вопросе», — уточняют в Госстандарте.
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В некоторых случаях в таре было до 52 миллилитров меньше масла, чем было указано на упаковке.
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