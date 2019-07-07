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ГАИ задержала водителя маршрутки с 2,7 промилле. Он вез пассажиров из Львова в Брест

08.07.2019 16:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Брестском районе сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя микроавтобуса, который вез пассажиров из Львова в Брест, сообщает МВД.

Около 03.40 в ГАИ поступило сообщение от брестчанина о том, что водитель автомобиля Volkswagen, который вез пассажиров из аэропорта Львова в Брест, находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В момент разговора микроавтобус проходил пограничный контроль в пункте пропуска «Томашовка» на украинско-белорусской границе.

На выезде с погранперехода инспекторы остановили Volkswagen. В салоне находились 7 пассажиров: четверо детей и трое взрослых. Освидетельствование 54-летнего водителя показало 2,7 промилле.

Автомобиль отправили на штрафстоянку, а на водителя составили административный материал по части 1 статьи 18.16 КоАП. Ему грозит крупный штраф и три года лишения прав.

 
Теги: Брест
 
 
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