ГАИ задержала водителя маршрутки с 2,7 промилле. Он вез пассажиров из Львова в Брест

Источник материала: Tut.by

В Брестском районе сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя микроавтобуса, который вез пассажиров из Львова в Брест, сообщает МВД.

Около 03.40 в ГАИ поступило сообщение от брестчанина о том, что водитель автомобиля Volkswagen, который вез пассажиров из аэропорта Львова в Брест, находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В момент разговора микроавтобус проходил пограничный контроль в пункте пропуска «Томашовка» на украинско-белорусской границе.

На выезде с погранперехода инспекторы остановили Volkswagen. В салоне находились 7 пассажиров: четверо детей и трое взрослых. Освидетельствование 54-летнего водителя показало 2,7 промилле.

Автомобиль отправили на штрафстоянку, а на водителя составили административный материал по части 1 статьи 18.16 КоАП. Ему грозит крупный штраф и три года лишения прав.