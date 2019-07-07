Китай планирует запустить первую миссию на Марс в 2020 году

Источник материала: Аргументы и факты

Китай планирует запустить свою первую миссию на Марс в 2020 году. Ученые уже завершили создание марсохода, сообщает китайское издание Global Times.

О планах по запуску марсохода было объявлено на конференции, которая 5-7 июля прошла в городе Жичжао (провинция Шаньдун). Основная задача марсохода заключается в поиске признаков жизни на планете. Он изучит атмосферу, ландшафтные, геологические и магнитные характеристики, которые могли бы стать ключом к пониманию происхождения и эволюции Марса в Солнечной системе.

Одна из задач миссии - оценить также потенциал планеты для трансформации, которая позволит сделать ее пригодной для жизни человека.

Помимо марсохода, в состав миссии включены орбитальный аппарат и посадочный модуль.