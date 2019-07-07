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Китай планирует запустить первую миссию на Марс в 2020 году

08.07.2019 16:59 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Китай планирует запустить первую миссию на Марс в 2020 году
БЕЛТА

Китай планирует запустить свою первую миссию на Марс в 2020 году. Ученые уже завершили создание марсохода, сообщает китайское издание Global Times.

Китай планирует запустить первую миссию на Марс в 2020 году Архитекторы в США создали модель жилья на Марсе для 10 тыс. человек

О планах по запуску марсохода было объявлено на конференции, которая 5-7 июля прошла в городе Жичжао (провинция Шаньдун). Основная задача марсохода заключается в поиске признаков жизни на планете. Он изучит атмосферу, ландшафтные, геологические и магнитные характеристики, которые могли бы стать ключом к пониманию происхождения и эволюции Марса в Солнечной системе.

Одна из задач миссии - оценить также потенциал планеты для трансформации, которая позволит сделать ее пригодной для жизни человека.

Помимо марсохода, в состав миссии включены орбитальный аппарат и посадочный модуль.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Одна из задач миссии - оценить также потенциал планеты для трансформации, которая позволит сделать ее пригодной для жизни человека.
 
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