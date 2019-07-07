Программа праздничных мероприятий ко Дню города-2019

Празднование Дня освобождения города пройдет в этом году 13 и 14 июля. Основные мероприятия пройдут в воскресенье.
13 июля
Городской пляж «дамба»
10.00 соревнования по пляжному волейболу среди смешанных команд
Открытая площадка по ул. К. Маркса
С 22.00 до 04.00 – праздник электронной музыки Music Fire
14 июля
Урочище Пороховня
11.00 – митинг-реквием
Открытая площадка по ул. К. Маркса
12.00 – 14.00 – концерт в рамках областной акции «Майстры творчасці з паклонам»
14.00 – 16.00 – концерт коллектива «Театр песни Ирины Дорофеевой»: беларуская группа «Красотки», Дарья Хмельницкая, Андрей Колосов, Никита Белько, Лера Лях.