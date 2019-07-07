Празднование Дня освобождения города пройдет в этом году 13 и 14 июля. Основные мероприятия пройдут в воскресенье.

13 июля

Городской пляж «дамба»

10.00 соревнования по пляжному волейболу среди смешанных команд

Открытая площадка по ул. К. Маркса

С 22.00 до 04.00 – праздник электронной музыки Music Fire

14 июля

Урочище Пороховня

11.00 – митинг-реквием

Открытая площадка по ул. К. Маркса

12.00 – 14.00 – концерт в рамках областной акции «Майстры творчасці з паклонам»

14.00 – 16.00 – концерт коллектива «Театр песни Ирины Дорофеевой»: беларуская группа «Красотки», Дарья Хмельницкая, Андрей Колосов, Никита Белько, Лера Лях.

Программа праздничных мероприятий ко Дню города-2019

 

 

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