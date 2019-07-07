ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госстандарт обнаружил недолив в 80 процентах проверенного растительного масла

08.07.2019 17:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Госстандарт обнаружил недолив в 80 процентах проверенного растительного масла

фото: novavlada.info

Испытаниям по номинальному количеству было подвергнуто 47 партий импортного подсолнечного масла шести изготовителей.

По результатам испытаний 38 (80%) партий не соответствовали количеству, задекларированному в маркировке продукции.

Во всех 38 партиях установлено несоответствие по среднему содержимому партии. Оно было меньше значения, указанного в маркировке. Причем недолив масла в отдельных упаковочных единицах составил при заявленном номинальном количестве на бутылке: 0,8 л – до 38 мл; 0,85 л – до 31,4 мл;  0,87 л – до 27 мл; 0,9 л – до 38 мл; 1 л – до 52 мл (!).

Указанное в маркировке значение количества продукта подтвердили 9 проверенных партий подсолнечного масла.

По результатам проверки субъектам хозяйствования было выдано 25 запретов реализации партий, 3 предписания об устранении нарушений, составлено 29 протоколов об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в суды.

Информация о выявленных нарушениях в отношении продукции шести изготовителей (ООО «Благо-Юг», ООО «Аквилон», ООО «ТД «Жемчужина Поволжья», ООО «КПК», ООО «ПК «Наш продукт»», ООО «Компания Благо») направлена для принятия мер в Росстандарт.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Испытаниям по номинальному количеству было подвергнуто 47 партий импортного подсолнечного масла шести изготовителей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Михаил Грабовский о новой должности: «Буду полностью уделять всё свое время тренерству»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика