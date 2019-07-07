Госстандарт обнаружил недолив в 80 процентах проверенного растительного масла

Источник материала: Ежедневник



фото: novavlada.info

Испытаниям по номинальному количеству было подвергнуто 47 партий импортного подсолнечного масла шести изготовителей.

По результатам испытаний 38 (80%) партий не соответствовали количеству, задекларированному в маркировке продукции.

Во всех 38 партиях установлено несоответствие по среднему содержимому партии. Оно было меньше значения, указанного в маркировке. Причем недолив масла в отдельных упаковочных единицах составил при заявленном номинальном количестве на бутылке: 0,8 л – до 38 мл; 0,85 л – до 31,4 мл; 0,87 л – до 27 мл; 0,9 л – до 38 мл; 1 л – до 52 мл (!).

Указанное в маркировке значение количества продукта подтвердили 9 проверенных партий подсолнечного масла.

По результатам проверки субъектам хозяйствования было выдано 25 запретов реализации партий, 3 предписания об устранении нарушений, составлено 29 протоколов об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в суды.

Информация о выявленных нарушениях в отношении продукции шести изготовителей (ООО «Благо-Юг», ООО «Аквилон», ООО «ТД «Жемчужина Поволжья», ООО «КПК», ООО «ПК «Наш продукт»», ООО «Компания Благо») направлена для принятия мер в Росстандарт.