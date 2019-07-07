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В Солигорском районе водитель BMW насмерть сбил пешехода и скрылся
Источник материала: Tut.by
Солигорский РОСК устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло ночью 8 июля. Об этом
По данным следствия, ночью на 1-м километре трассы Радково — Солигорск на обочине было обнаружено тело 41-летнего мужчины с очевидными признаками наезда автотранспортом.
По данному факту РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
— В рамках проведенных сотрудниками милиции оперативно-разыскных мероприятий установлен разыскиваемый автомобиль BMW и лицо, им управлявшее. По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний житель Солигорска. Сейчас с ним работают следователи, — проинформировали в СК.
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По данному факту РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть...
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