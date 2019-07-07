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Неизвестный снёс часть железобетонной остановки возле Слуцка
08.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
К администрации SG с вопросом, что произошло на автобусной остановке «Падерь», обратился случчанин.
— Вчера ещё ехал, остановка возле поворота на Прощицы была целая, кто-то сидел там и, видимо, ждал автобуса. Сегодня с утра одна из стен железобетонной конструкции снесена, рядом лежит дорожный знак - похоже, что кто-то нехило влетел, — рассказал водитель.
В слуцкой ГАИ прокомментировали, что сообщений о дорожно-транспортных происшествиях на этом участке не поступало.
Следы на месте очень напоминают последствия ДТП, поблизости разлита техническая жидкость. Вероятно, ночью кто-то потерял управление и выехал в остановочный комплекс, а затем своим ходом скрылся с места аварии.
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Следы на месте очень напоминают последствия ДТП, поблизости разлита техническая жидкость. Вероятно, ночью кто-то потерял управление и выехал в остановочный...
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