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В Пинске 19-летняя девушка пыталась проехать в пригородной маршрутке по поддельному билету
08.07.2019 17:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Пинске возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней девушки, которая пыталась проехать в пригородной маршрутке по поддельному билету,
Пассажирка автобуса пригородного сообщения по маршруту Клетная — Пинск предъявила водителю проездной билет. Шофер заметил признаки подделки и сообщил в милицию.
В отношении пинчанки возбудили уголовное дело за использование поддельных документов. Санкция статьи предусматривает общественные, исправительные работы, штраф, арест или ограничение свободы.
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В Пинске возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней девушки, которая пыталась проехать в пригородной маршрутке по поддельному билету, сообщает МВД. ...
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