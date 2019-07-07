В Пинске 19-летняя девушка пыталась проехать в пригородной маршрутке по поддельному билету

Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней девушки, которая пыталась проехать в пригородной маршрутке по поддельному билету, сообщает МВД.





Пассажирка автобуса пригородного сообщения по маршруту Клетная — Пинск предъявила водителю проездной билет. Шофер заметил признаки подделки и сообщил в милицию.

В отношении пинчанки возбудили уголовное дело за использование поддельных документов. Санкция статьи предусматривает общественные, исправительные работы, штраф, арест или ограничение свободы.