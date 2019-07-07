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Брестчанин "отобрал" Кубок мира по армрестлингу у хорвата и везёт его в Беларусь!

08.07.2019 17:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 6 по 8 июля 2019 года проходил Кубок мира по армрестлингу в Загребе, Хорватия. Наш земляк, Виктор Братченя выступал среди паралимпийцев в весовой категории свыше 75 кг.

Брестчанин "отобрал" Кубок мира по армрестлингу у хорвата и везёт его в Беларусь!

Он завоевал 2 золотые медали. Организаторы организовали поединок Виктора с победителем весовой категории до 75 кг из Хорватии на правую руку за звание абсолютного победителя Кубка мира. Кубок едет в Беларусь!

Брестчанин "отобрал" Кубок мира по армрестлингу у хорвата и везёт его в Беларусь!

Дальше будет проводиться подготовка к главному старту сезона - Чемпионату мира, который пройдёт в Румынии в конце октября.

Брестчанин "отобрал" Кубок мира по армрестлингу у хорвата и везёт его в Беларусь!

На данный момент с Чемпионатов мира, Европы и Кубков мира у Виктора 61 медаль, из которых уже 35 золотых! Поездка на Кубок мира по армрестлингу в Загребе состоялась при поддержке управление спорта и туризма Брестского облисполкома.

 
 
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  С 6 по 8 июля 2019 года проходил Кубок мира по армрестлингу в Загребе, Хорватия. Наш земляк, Виктор Братченя выступал среди паралимпийцев в весовой категории свыше 75...
 
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