Источник материала: Виртуальный Брест

С 6 по 8 июля 2019 года проходил Кубок мира по армрестлингу в Загребе, Хорватия. Наш земляк, Виктор Братченя выступал среди паралимпийцев в весовой категории свыше 75 кг.





Он завоевал 2 золотые медали. Организаторы организовали поединок Виктора с победителем весовой категории до 75 кг из Хорватии на правую руку за звание абсолютного победителя Кубка мира. Кубок едет в Беларусь!





Дальше будет проводиться подготовка к главному старту сезона - Чемпионату мира, который пройдёт в Румынии в конце октября.





На данный момент с Чемпионатов мира, Европы и Кубков мира у Виктора 61 медаль, из которых уже 35 золотых! Поездка на Кубок мира по армрестлингу в Загребе состоялась при поддержке управление спорта и туризма Брестского облисполкома.