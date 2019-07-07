Девять пострадавших в ДТП с маршруткой в Каменецком районе остаются госпитализированными

Источник материала: Виртуальный Брест

В больницах Брестской области госпитализированными остаются девять пострадавших в ДТП в Каменецком районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Андрей Корнелюк.





В Брестской областной больнице находятся восемь человек, их состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Четверо пациентов проходят лечение в травматологии, двое в - торакальной хирургии, еще двое - в нейрохирургии. В Каменецкой центральной районной больнице остается госпитализированной одна пострадавшая в ДТП с маршруткой, ее состояние удовлетворительное.

"Состояние всех пациентов с положительной динамикой, все необходимое для оказания медицинской помощи имеется, - сказал Андрей Корнелюк. - Другие пострадавшие в этой аварии прошли курс стационарного лечения. Они выписаны под амбулаторное лечение по месту жительства".





Как сообщалось, в агрогородке Видомля утром 21 июня на перекрестке столкнулись грузовой автомобиль DAF с полуприцепом и маршрутное такси Mercedes сообщением Каменец - Брест. В ДТП травмы различной степени тяжести получили 20 пассажиров и водитель маршрутки, которых оперативно доставили в больницы Каменца и Бреста. Спустя несколько часов одна пассажирка от полученных травм скончалась в операционной.

Одной из возможных причин аварии рассматривается техническая неисправность грузовика. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.