Пьяный маршруточник вез пассажиров из львовского аэропорта

Источник материала: Виртуальный Брест

Около 03:40 часов в дежурную часть ГАИ поступило сообщение от брестчанина о том, что водитель автомобиля «Фольксваген Крафтер», осуществляющий трансфер из аэропорта Львова (Республика Украина) в Брест, управляет транспортным средством, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения.





Пассажир «Фольксвагена» проинформировал правоохранителей, что в момент телефонного разговора они проходят пограничный контроль в ПП «Томашовка». Экипаж ГАИ незамедлительно выбыл по данному сообщению.

Указанный автомобиль был обнаружен на выезде с погранперехода, в салоне находились пассажиры – 4 детей и 3 взрослых, а сам водитель находился в «комнате для задержанных», куда его направили сотрудники пункта пропуска дожидаться ГАИ .

Инспектора разбудили спящего мужчину и предложили ему проехать для прохождения медицинского освидетельствования, по результатам которого установлено, что 54-летний водитель, житель Бреста, управлял автомобилем в состоянии опьянения - концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 2,7 промилле.

В отношении нарушителя за управление в состоянии алкогольного опьянения составлен административный материал по части 1 статьи 18.16 КоАП Республики Беларусь (санкция предусматривает штраф в размере от 50 до 100 БВ и лишение права управления сроком на три года).

Автомобиль помещен на штрафстоянку.