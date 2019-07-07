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Лукашенко поддерживает предложение Зеленского о проведении в Минске международной встречи по Донбассу

08.07.2019 15:55 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддерживает предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении в Минске международной встречи по Донбассу, заявили в пресс-службе главы государства.

"Наш президент абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского. Эта позиция неизменна - и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало", - сказано в заявлении пресс-службы.

"Что касается озвученных предложений по участникам встречи, то все наверняка помнят - президент нашей страны неоднократно говорил, что "эту проблему должны решить мы - три славянских народа. Не европейцы, не американцы, а именно мы, чтобы она не была заморожена по примеру других горячих точек на постсоветском пространстве" (об этом, в частности, шла речь на Форуме регионов Беларуси и Украины в прошлом году)", - заметили в пресс-службе.

"Но коль решить проблему в таком формате не получается, и одна из сторон конфликта - в данном случае Украина - настаивает и предлагает участие и других игроков, мы такой формат поддерживаем также", - добавили в пресс-службе. "Тем более что и об участии США в разрешении данного конфликта Александр Лукашенко уже давно говорил - без американцев решить эту проблему будет сложно, уж слишком они погружены в данные процессы", - констатировали в пресс-службе.

Касаясь места проведения встречи, в пресс-службе отметили, что "здесь и вовсе двух мнений быть не может". "Война у нашего порога, и в Минске всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров", - говорится в заявлении.

Зеленский ранее в понедельник предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры об урегулировании ситуации на востоке Украины с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран "нормандского формата" в Минске, где проходят заседания Трехсторонней контактной группы.

"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, (президент Белоруссии) Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - сказал Зеленский в обращении.

При этом он подчеркнул, что Украина не отказывается от каких бы то ни было дипломатических форматов урегулирования ситуации на Донбассе.

 
Теги: Минск
 
 
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