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В Испании во время забега с быками пострадали туристы

08.07.2019 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. В испанской Памплоне во время традиционного забега с быками пострадали туристы. Изюминкой фестиваля Сан-Фермин, который сейчас проходит в стране, является обычай под названием «энсьерро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании во время забега с быками пострадали туристы

Его суть заключается в том, что толпа людей бежит от 12 разъяренных быков по перекрытой узкой улочке примерно в течение 3 минут. Забеги проходят третий день, и за это время в больницах оказались уже не менее 10 человек. Среди них как местные жители, так и туристы из США.

В Испании во время забега с быками пострадали туристы

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Новости Испании. В испанской Памплоне во время традиционного забега с быками пострадали туристы. Изюминкой фестиваля Сан-Фермин, который сейчас проходит в стране,...
 
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