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Президент Беларуси поддерживает предложения Зеленского по поводу организации в Минске международной встречи

08.07.2019 17:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минск может вновь стать переговорной площадкой для лидеров сразу нескольких стран по вопросу сохранения мира и безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в белорусской столице.

8 июля пресс-служба белорусского Президента опубликовала официальное сообщение для СМИ в связи с поступающими вопросами от представителей журналистского сообщества по поводу заявления президента Украины Владимира Зеленского.

«Надо поговорить? Надо». Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске

Президент Беларуси поддерживает предложения Зеленского по поводу организации в Минске международной встречи

Ничего нового в политике главы нашего государства в его отношении к конфликту в Украине нет – подчеркивается в сообщении. Наш Президент абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского. Эта позиция неизменна, и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало.

Что касается озвученных предложений по участникам встречи, то все наверняка помнят, Президент нашей страны неоднократно говорил (цитата): «Эту проблему должны решить мы – три славянских народа. Не европейцы, не американцы, а именно мы, чтобы она не была заморожена по примеру других горячих точек на постсоветском пространстве».

Президент Беларуси поддерживает предложения Зеленского по поводу организации в Минске международной встречи

Но коль решить проблему в таком формате не получается, и одна из сторон конфликта – в данном случае Украина – настаивает и предлагает участие и других игроков, мы такой формат поддерживаем также. Тем более что и об участии США в разрешении данного конфликта Александр Лукашенко уже давно говорил.

Ну и по поводу места проведения встречи – здесь и вовсе двух мнений быть не может: война у нашего порога, и в Минске всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Зеленский
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск может вновь стать переговорной площадкой для лидеров сразу нескольких стран по вопросу сохранения мира и безопасности, сообщили в...
 
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