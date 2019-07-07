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Ей было 20 лет. Российская гандболистка погибла в Польше

08.07.2019 17:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Польше во время отдыха на водоёме утонула российская гандболистка Екатерина Королёва. Об этом сообщается в пресс-службе Федерации гандбола России.

«ФГР выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Екатерины», – говорится в сообщении.

Трагедия произошла после окончания чемпионата Европы, который проходил со 2 по 7 июля в польском Старе-Яблонки. Согласно предварительным сведениям, девушка утонула в водоёме рядом с игровыми кортами.

В настоящее время выясняются подробности случившегося.

Екатерина Королёва родилась 8 октября 1998 года в Крымске, гандболом начала заниматься с 15 лет. Спортсменка играла за «Ставрополье», а также выступала в национальной сборной по пляжному гандболу.

Люди в материале: Екатерина Королёва
 
 
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Новости России. В Польше во время отдыха на водоёме утонула российская гандболистка Екатерина Королёва. Об этом сообщается в пресс-службе Федерации гандбола...
 
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