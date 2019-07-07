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Ей было 20 лет. Российская гандболистка погибла в Польше
Источник материала: СТВ
Новости России. В Польше во время отдыха на водоёме утонула российская гандболистка Екатерина Королёва. Об этом сообщается в пресс-службе Федерации гандбола России.
«ФГР выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Екатерины», –
Трагедия произошла после окончания чемпионата Европы, который проходил со 2 по 7 июля в польском Старе-Яблонки. Согласно предварительным сведениям, девушка утонула в водоёме рядом с игровыми кортами.
В настоящее время выясняются подробности случившегося.
Екатерина Королёва родилась 8 октября 1998 года в Крымске, гандболом начала заниматься с 15 лет. Спортсменка играла за «Ставрополье», а также выступала в национальной сборной по пляжному гандболу.
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Новости России. В Польше во время отдыха на водоёме утонула российская гандболистка Екатерина Королёва. Об этом сообщается в пресс-службе Федерации гандбола...
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