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Михаил Грабовский о новой должности: «Буду полностью уделять всё свое время тренерству»

08.07.2019 16:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 8 июля был официально представлен новый главный тренер минских «зубров» – Крэйг Вудкофт, ассистировать которому будет Михаил Грабовский, сообщили в программе «СТВ-Спорт». К слову, сегодня озвучили, что Грабовский будет не только помогать главкому, но и станет спортивным директором клуба.

Михаил Грабовский о новой должности: «Буду полностью уделять всё свое время тренерству»

Михаил Грабовский о новой должности: «Буду полностью уделять всё свое время тренерству»

Михаил Грабовский, спортивный директор ХК «Динамо-Минск»:
Я буду как тренер, игрок и переводчик. Я уже для себя решил окончательно, что карьера игрока завершена и поэтому буду полностью уделять все свое время тренерству.

Затронули на встрече и тему размера ледовой площадки. «Уменьшить до североамериканской невозможно», – сказал генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков. Но предположил, что скорее всего ее переделают под финские стандарты. Это промежуточный вариант между североамериканским и европейским размером. По мнению специалистов, уменьшение размеров площадки позволит показывать командам более динамичный и силовой хоккей.

Михаил Грабовский о новой должности: «Буду полностью уделять всё свое время тренерству»

Михаил Грабовский о новой должности: «Буду полностью уделять всё свое время тренерству»

Михаил Грабовский о новой должности: «Буду полностью уделять всё свое время тренерству»

Люди в материале: Михаил Грабовский, Крэйг Вудкофт
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 8 июля был официально представлен новый главный тренер минских «зубров» – Крэйг Вудкофт, ассистировать которому будет Михаил Грабовский,...
 
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