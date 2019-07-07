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В июле ей бы исполнилось 45 лет. Жизнь Жанны Фриске в 15 фотографиях

08.07.2019 16:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

8 июля Жанне Фриске исполнилось бы 45 лет. Смерть звезды стала трагедией для ее семьи, друзей и фанатов. Певица скончалась после двухлетней борьбы с неизлечимой болезнью.

Жанна Фриске узнала о том, что больна раком, когда была беременна. Умерла певица 15 июня 2015 года. У Жанны остался двухлетний сын Платон, его воспитанием занимается отец, Дмитрий Шепелев.

Родители и друзья Жанны вспоминают ее как активного и позитивного человека, от нее исходило добро. Певица была очень открытой и часто общалась с фанатами, с радостью отвечала на их вопросы.

В одном из интервью Жанна поделилась своими жизненными принципами. 

«Пока ты веришь в чудеса, они сбываются» (подробнее здесь).

Мы собрали 15 фотографий, которые покажут жизнь певицы.

В июле ей бы исполнилось 45 лет. Жизнь Жанны Фриске в 15 фотографиях
Фото: instagram.com/friskefan_  

В июле ей бы исполнилось 45 лет. Жизнь Жанны Фриске в 15 фотографиях
Фото: instagram.com/friskefan_  

В июле ей бы исполнилось 45 лет. Жизнь Жанны Фриске в 15 фотографиях
Фото: instagram.com/friskefan_  

В июле ей бы исполнилось 45 лет. Жизнь Жанны Фриске в 15 фотографиях
Фото: instagram.com/friskefan_  

В июле ей бы исполнилось 45 лет. Жизнь Жанны Фриске в 15 фотографиях
Фото: instagram.com/friskefan_  

В июле ей бы исполнилось 45 лет. Жизнь Жанны Фриске в 15 фотографиях
Фото: instagram.com/friskefan_  

В июле ей бы исполнилось 45 лет. Жизнь Жанны Фриске в 15 фотографиях
Фото: instagram.com/woozvezda  

В июле ей бы исполнилось 45 лет. Жизнь Жанны Фриске в 15 фотографиях
Фото: instagram.com/friskefan_  

В июле ей бы исполнилось 45 лет. Жизнь Жанны Фриске в 15 фотографиях
Фото: instagram.com/friskefan_  

В июле ей бы исполнилось 45 лет. Жизнь Жанны Фриске в 15 фотографиях
Фото: instagram.com/friskefan_  

В июле ей бы исполнилось 45 лет. Жизнь Жанны Фриске в 15 фотографиях
Фото: instagram.com/friskefan_  

В июле ей бы исполнилось 45 лет. Жизнь Жанны Фриске в 15 фотографиях
Фото: instagram.com/friskefan_  

В июле ей бы исполнилось 45 лет. Жизнь Жанны Фриске в 15 фотографиях
Фото: instagram.com/friskefan_  

В июле ей бы исполнилось 45 лет. Жизнь Жанны Фриске в 15 фотографиях
Фото: instagram.com/friskefan_  

В июле ей бы исполнилось 45 лет. Жизнь Жанны Фриске в 15 фотографиях
Фото: instagram.com/friskefan_  

Люди в материале: Жанна Фриске
 
 
Ссылка на источник 32
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8 июля Жанне Фриске исполнилось бы 45 лет. Смерть звезды стала трагедией для ее семьи, друзей и фанатов. Певица скончалась после двухлетней борьбы с неизлечимой...
 
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