В Светлогорском районе шедший по проезжей части мужчина погиб под колёсами автомобиля

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 июля в Светлогорском районе произошёл наезд на шедшего по проезжей части человека.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, происшествие случилось примерно в 22 часа 55 минут. Ехавший по дороге 46-летний водитель сбил шедшего впереди мужчину, который не был обозначен фликерами.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Гражданин получил несовместимые с жизнью травмы. Личность погибшего пока не установлена.

Летом 2019 года в Климовичах произошёл наезд на 7-летнего мальчика.