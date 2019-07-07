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В Светлогорском районе шедший по проезжей части мужчина погиб под колёсами автомобиля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 5 июля в Светлогорском районе произошёл наезд на шедшего по проезжей части человека.
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Гражданин получил несовместимые с жизнью травмы. Личность погибшего пока не установлена.
Летом 2019 года в Климовичах произошёл наезд на 7-летнего мальчика.
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Новости Беларуси. 5 июля в Светлогорском районе произошёл наезд на шедшего по проезжей части человека. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, происшествие...
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