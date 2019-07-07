ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Светлогорском районе шедший по проезжей части мужчина погиб под колёсами автомобиля

08.07.2019 16:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 июля в Светлогорском районе произошёл наезд на шедшего по проезжей части человека.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, происшествие случилось примерно в 22 часа 55 минут. Ехавший по дороге 46-летний водитель сбил шедшего впереди мужчину, который не был обозначен фликерами.

В Светлогорском районе шедший по проезжей части мужчина погиб под колёсами автомобиля
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома  

Гражданин получил несовместимые с жизнью травмы. Личность погибшего пока не установлена.

Летом 2019 года в Климовичах произошёл наезд на 7-летнего мальчика.

Водитель бросил автомобиль на месте аварии и скрылся – подробнее здесь.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 5 июля в Светлогорском районе произошёл наезд на шедшего по проезжей части человека. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, происшествие...
 
Новости дня
Новости разные
 
В российскую армию поступили новейшие «Калашниковы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика