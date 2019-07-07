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БКК подписала крупный контракт с Бангладеш на поставку хлористого калия
08.07.2019 17:30 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: sovrep.gov.by
Годовой контракт подписан генеральным директором ОАО «Белорусская калийная компания» Еленой Кудрявец и председателем BADC Вахидом Хондакером.
Переговоры с делегацией от Бангладеш состоялись в Минске 8 июля. В них принял участие председатель Совета Республики и уполномоченный по сотрудничеству с Бангладеш Михаил Мясникович. От Бангладеш во встрече приняли участие представители министерства сельского хозяйства и государственной корпорации по развитию сельского хозяйства (BADC).
Помимо поставок калия, обсуждались вопросы экспорта белорусской сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, возможности расширения импорта из Бангладеш текстильных товаров. Речь также шла о взаимодействии в сфере подготовки кадров.
По итогам переговоров подписан крупный годовой контракт на поставку белорусского хлористого калия. Документ предусматривает экспорт в Бангладеш 450 тысяч тонн калийных удобрений.
Белорусский калий высоко востребован в Бангладеш, так как эта страна является одним из крупнейших сельскохозяйственных центров азиатского региона. По результатам 2018 года доля БКК на калийном рынке Бангладеш превысила 40%.
Рост взаимной торговли Республики Беларусь и Бангладеш за 2018 год составил 18%. Основа белорусского экспорта в Бангладеш – техника и калийные удобрения.
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Годовой контракт подписан генеральным директором ОАО «Белорусская калийная компания» Еленой Кудрявец и председателем BADC Вахидом Хондакером.
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