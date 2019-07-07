|
Пресс-служба Лукашенко выступила с заявлением по поводу предложения Зеленского
08.07.2019 16:30 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: news.yandex.ru
В нем говорится об абсолютной поддержке инициативы президента Украины и одобрении идеи участия США в переговорном процессе.
Также в заявлении говорится об отношении к предложенному формату встречи. Напомним,
Однако, говорится далее в заявлении, «коль решить проблему в таком формате не получается, и одна из сторон конфликта - в данном случае Украина - настаивает и предлагает участие и других игроков, мы такой формат поддерживаем также… Тем более что и об участии США в разрешении данного конфликта Александр Лукашенко уже давно говорил - без американцев решить эту проблему будет сложно, уж слишком они погружены в данные процессы».
Что же касается места встречи, то по поводу этого, отмечается в заявлении, «и вовсе двух мнений быть не может: война у нашего порога, и в Минске всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров».
Ранее о готовности Беларуси принять в Минске саммит на самом высоком уровне
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нем говорится об абсолютной поддержке инициативы президента Украины и одобрении идеи участия США в переговорном процессе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)