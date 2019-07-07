Пресс-служба Лукашенко выступила с заявлением по поводу предложения Зеленского

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В нем говорится об абсолютной поддержке инициативы президента Украины и одобрении идеи участия США в переговорном процессе.

Также в заявлении говорится об отношении к предложенному формату встречи. Напомним, Зеленский предложил , чтобы в ней, помимо его и Путина, приняли участие президенты германии, Франции, Великобритании и США. «Что касается озвученных предложений по участникам встречи, то все наверняка помнят - президент нашей страны неоднократно говорил, что "эту проблему должны решить мы - три славянских народа. Не европейцы, не американцы, а именно мы, чтобы она не была заморожена по примеру других горячих точек на постсоветском пространстве".

Однако, говорится далее в заявлении, «коль решить проблему в таком формате не получается, и одна из сторон конфликта - в данном случае Украина - настаивает и предлагает участие и других игроков, мы такой формат поддерживаем также… Тем более что и об участии США в разрешении данного конфликта Александр Лукашенко уже давно говорил - без американцев решить эту проблему будет сложно, уж слишком они погружены в данные процессы».

Что же касается места встречи, то по поводу этого, отмечается в заявлении, «и вовсе двух мнений быть не может: война у нашего порога, и в Минске всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров».

Ранее о готовности Беларуси принять в Минске саммит на самом высоком уровне заявил глава МИД Владимир Макей.