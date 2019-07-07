Учёные признали, что алкоголь опаснее героина и кокаина

Источник материала: KYKY

Международная общественная организация «Глобальная комиссия по наркополитике» просит власти пересмотреть классификацию ООН, которую одобрили больше 50 лет назад. Согласно последним данным экспертов, алкоголь оказался куда вреднее, чем кокаин и героин. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Свое мнение сотрудники организации выразили в докладе «Классификация психотропных веществ: когда наука осталась в стороне», подкрепив его фактами. Интересно, что в состав компании входят такие люди, как экс-президент Польши Александр Квасьневский, экс-президент Португалии Жоржу Сампайо, экс-глава ФРС США Пол Волкер и другие. Несколько лет они добиваются того, чтобы страны пересмотрели законодательство в отношении наркотиков.

Авторы доклада делают акцент на том, что классифицикация наркотических веществ ООН от 1961 года порядком устарела. А законы на ее основе не учитывают современную научную базу. Ученые уверены, что отсутствие легалайза во многих государствах связано прежде всего с политической мотивацией тех людей, которые в этом заинтересованы. Например, жесткое меры по борьбе с психотропами привели к тому, что у 83% населения планеты нет доступа к опиоидным обезболивающим средствам. Все это спровоцировало к рост коррупции и числа заключенных.

Комиссия сослалась на исследование, проведенное британскими учеными. Они выработали собственную классификацию вредных веществ, оценив их по 16 критериям. В результате эксперты пришли к выводу, что самым опасным для общества является алкоголь, набравший в сумме 72 балла, при этом героин – 55 баллов, а крэк – 54. Табак занял в этой системе шестое место, опередив амфетамин, каннабис, экстази и ЛСД.

Алкоголю дали первое место за то, что он часто становится причиной убийств, травм, распада семей и беспризорности. Крэк, героин и метамфетамин же особенно вредны для здоровья: они получили 37, 34 и 32 балла соответственно.