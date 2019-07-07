ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Учёные признали, что алкоголь опаснее героина и кокаина

08.07.2019 17:33 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Международная общественная организация «Глобальная комиссия по наркополитике» просит власти пересмотреть классификацию ООН, которую одобрили больше 50 лет назад. Согласно последним данным экспертов, алкоголь оказался куда вреднее, чем кокаин и героин. Об этом сообщает «Коммерсантъ». 

Свое мнение сотрудники организации выразили в докладе «Классификация психотропных веществ: когда наука осталась в стороне», подкрепив его фактами. Интересно, что в состав компании входят такие люди, как экс-президент Польши Александр Квасьневский, экс-президент Португалии Жоржу Сампайо, экс-глава ФРС США Пол Волкер и другие. Несколько лет они добиваются того, чтобы страны пересмотрели законодательство в отношении наркотиков.

Авторы доклада делают акцент на том, что классифицикация наркотических веществ ООН от 1961 года порядком устарела. А законы на ее основе не учитывают современную научную базу. Ученые уверены, что отсутствие легалайза во многих государствах связано прежде всего с политической мотивацией тех людей, которые в этом заинтересованы. Например, жесткое меры по борьбе с психотропами привели к тому, что у 83% населения планеты нет доступа к опиоидным обезболивающим средствам. Все это спровоцировало к рост коррупции и числа заключенных.

Комиссия сослалась на исследование, проведенное британскими учеными. Они выработали собственную классификацию вредных веществ, оценив их по 16 критериям. В результате эксперты пришли к выводу, что самым опасным для общества является алкоголь, набравший в сумме 72 балла, при этом героин – 55 баллов, а крэк – 54. Табак занял в этой системе шестое место, опередив амфетамин, каннабис, экстази и ЛСД.

Алкоголю дали первое место за то, что он часто становится причиной убийств, травм, распада семей и беспризорности. Крэк, героин и метамфетамин же особенно вредны для здоровья: они получили 37, 34 и 32 балла соответственно.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная общественная организация «Глобальная комиссия по наркополитике» просит власти пересмотреть классификацию ООН, которую одобрили больше 50 лет...
 
Новости дня
Новости разные
 
БКК подписала крупный контракт с Бангладеш на поставку хлористого калия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика