﻿ «Ради хайпа». Минские подростки сняли на видео, как ходят по строительному крану без страховки. 21.by
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«Ради хайпа». Минские подростки сняли на видео, как ходят по строительному крану без страховки

08.07.2019 16:53 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минские подростки сняли видео, в котором прыгают по крышам жилого комплекса «Маяк Минска», рядом с Национальной библиотекой. На это обратили внимание наши коллеги CityDog.

Видео правдиво озаглавили «Руферский флекс. Залезли на кран ради хайпа». Оно появилось на YouTube-канале с символичным названием Defendants, что в переводе с английского означает «обвиняемые» или «подсудимые». В течение ролика несколько парней скачут по крышам комплекса, встают на самый край парапета и показывают чудеса атлетической подготовки: прыгают с переворотом с высоты. Во второй половине видео парни забираются на строительный кран ЖК «Аркадия» и ходят по нему без страховки.

Ролик просмотрели 81 раз. В комментариях пользователи успели выразить этому недовольство: мол, контент качественный, а его не смотрят.

 
Теги: Минск
 
 
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Минские подростки сняли видео, в котором прыгают по крышам жилого комплекса «Маяк Минска», рядом с Национальной библиотекой. На это обратили внимание наши коллеги...
 
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