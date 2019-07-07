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В Могилеве на переходе Renault тяжело травмировал 14-летнего велосипедиста

08.07.2019 17:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве на переходе легковушка сбила велосипедиста. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.


Авария произошла 8 июля, в 10.55. По предварительной информации, 25-летняя водитель Renault двигалась по улице Фатина и в районе дома № 4е совершила наезд на 14-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.


В результате ДТП велосипедист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

 
Теги: Могилев
 
 
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