Кореянка похудела на 20 кг благодаря сериалам

Источник материала: Tut.by

Журналистка издания ASIAONE Джои Ли рассказала, как за год похудела на 20 кг благодаря регулярному просмотру сериалов в тренажером зале.



Фото: Joey Lee

Посмотреть очередную серию — так Джои Ли мотивировала себя на регулярные занятия в спортзале. Как минимум 20 минут в день она проводила на беговой дорожке или на велотренажере: там как раз удобно заниматься и смотреть видео с телефона. «К тому же я делала это по бесплатному вайфаю в зале», — призналась она. Девушка следила за питанием и старалась создавать дефицит калорий. За шесть месяцев она сбросила 10 кг и посмотрела три корейские драмы и все сезоны двух сериалов.

Постепенно девушка привыкла оставаться в зале после кардио для силовых тренировок — обычно занятие занимало около часа в день. За год она похудела на 20 кг.

«Сбросить пару кило можно, если просто меньше есть. Но для расставания с большим весом понадобится изменить образ жизни», — считает Джои Ли. Сериалы стали для нее не только мотивацией заниматься спортом, но и сделали сами тренировки куда приятнее: они больше не ассоциировались «с уроками физкультуры в школе, где учителя заставляют бегать по кругу».