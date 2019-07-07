ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кореянка похудела на 20 кг благодаря сериалам

08.07.2019 17:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Журналистка издания ASIAONE Джои Ли рассказала, как за год похудела на 20 кг благодаря регулярному просмотру сериалов в тренажером зале.


Фото: Joey Lee

Посмотреть очередную серию — так Джои Ли мотивировала себя на регулярные занятия в спортзале. Как минимум 20 минут в день она проводила на беговой дорожке или на велотренажере: там как раз удобно заниматься и смотреть видео с телефона. «К тому же я делала это по бесплатному вайфаю в зале», — призналась она. Девушка следила за питанием и старалась создавать дефицит калорий. За шесть месяцев она сбросила 10 кг и посмотрела три корейские драмы и все сезоны двух сериалов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Joey (@eatliftgymrepeat) on Jul 26, 2018 at 9:48pm PDT

Постепенно девушка привыкла оставаться в зале после кардио для силовых тренировок — обычно занятие занимало около часа в день. За год она похудела на 20 кг.

«Сбросить пару кило можно, если просто меньше есть. Но для расставания с большим весом понадобится изменить образ жизни», — считает Джои Ли. Сериалы стали для нее не только мотивацией заниматься спортом, но и сделали сами тренировки куда приятнее: они больше не ассоциировались «с уроками физкультуры в школе, где учителя заставляют бегать по кругу».

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Сбросить пару кило можно, если просто меньше есть. Но для расставания с большим весом понадобится изменить образ жизни».
 
Новости дня
Новости разные
 
Учёные признали, что алкоголь опаснее героина и кокаина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика