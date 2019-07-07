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Что российские власти хотят запретить из-за конфликта с Грузией

08.07.2019 17:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

8 июля в России вступил в силу запрет на перевозку россиян в Грузию для российских авиакомпаний, а для грузинских — запрет на полеты в Россию.

За день до этого в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» ведущий Георгий Габуния нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина. В связи с этим в комитете по международным делам Госдумы поддержали инициативу «Единой России» ограничить поставки грузинского вина, минеральной воды «и некоторых других позиций», а также денежные переводы между двумя странами. 

Госдума намерена официально обратиться к правительству с предложением ввести ограничения, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
 
 
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8 июля в России вступил в силу запрет на перевозку россиян в Грузию для российских авиакомпаний, а для грузинских — запрет на полеты в Россию.
 
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