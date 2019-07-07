Что российские власти хотят запретить из-за конфликта с Грузией

За день до этого в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» ведущий Георгий Габуния нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина. В связи с этим в комитете по международным делам Госдумы поддержали инициативу «Единой России» ограничить поставки грузинского вина, минеральной воды «и некоторых других позиций», а также денежные переводы между двумя странами.





Госдума намерена официально обратиться к правительству с предложением ввести ограничения, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.







