Юрий Илючек: Новицкий развлекал людей на пляжном футболе, а не работал в кадре

— Спортсмены, во всяком случае — белорусские, в один голос рапортовали, что организация Европейских игр, условия для участников и прочих гостей, были лучше, нежели на последних летних Играх в Рио-2016. Как человек, там работавший, согласитесь или возразите?





— Пожалуй, соглашусь. Потому что надо знать менталитет бразильцев. Они подходили ко всему немного расхлябанно. У вас же отнеслись к форуму со всей серьезностью. В Минске явно было меньше такого что ли… поверхностного отношения.





Я, конечно, не был в Деревне спортсменов в Рио-де-Жанейро, поэтому тут сравнивать сложно. Но Бразилия получила право принять Олимпиаду, когда являлось четвертой экономикой мира. Затем же случился экономический кризис, и все было сделано впопыхах. Собственно, это касается и обученности волонтеров. Так что действительно здесь Минск превзошел Рио. Но это не относится к самим соревнованиям и уровню конкуренции.





— Цифры касательно туристов, посетивших Беларусь, в период Европейских игр, у нас кардинально разнятся. Официальные лица утверждают, что их было более 30 тысяч, негосударственные источники настаивают, что это число не превышает и 5 тысяч. Были ли болельщики из Украины?





— Не думаю, что болельщики из Украины специально приезжали на Европейские игры. По крайней мере, я, если их и встречал, то это были единицы. Если и болели за украинцев, то, как правило, представители нашей делегации, журналисты, которых приехало в Минск около тридцати.





Ведь после Азербайджана любители спорта понимали, что собой представляют ЕИ как соревнования. Зрелища не хватало. Что касается приведенных вами цифр иностранных болельщиков, то я все же склоняюсь к меньшей.





Допускаю, правда, что были организованные группы российских болельщиков. Как в Пхенчхане, куда их формировали и целенаправленно везли, выдавая суточные. Значит, могли направить их и в Минск. Но даже в таком случае речь идет о 7-8 тысяч, вряд ли большем количестве.









— Интересны ли были Европейские игры украинскому болельщику? В каком объеме освещали этот форум ваши СМИ, телевизионные и печатные?





— Вне всяких сомнений, были интересны. Поскольку в стране идет предвыборная кампания, приплеталась и политика. Телеканал "Интер" транслировал в полном объеме все финальные соревнования. Это кнопка, принадлежащая — как мы их называем — оппозиционным силам, Сергею Фирташу и Дмитрию Левочкину. Кроме того, в Беларусь прибыли многие представители общественно-политических каналов.





Например, Олег Шумейко из "Украины", вещающей на весь мир, был корреспондент нашего Пятого канала. Журналисты осознавали, что сборная может неплохо выступить на минских ЕИ (а так в итоге и получилось), поэтому вмешивался какой-то внеспортивный элемент.





Правда, требовалось разъяснять, что да как. А то ведь некоторые общественно-политические компании подавали минский форум, как Европейские олимпийские игры. Подытожу: многие с интересом следили за состязаниями, радовались победам своих спортсменов, но надо правильно их преподносить.





— Хозяином третьих ЕИ пожелал выступить Краков, но вроде как мэр польского города от идеи не в восторге. Киев или любой другой украинский город в состоянии принять Европейские игры и насколько затратной с точки зрения времени и сил может быть подготовка к его принятию?





— Пребывая в Минске, записал большое интервью первого замминистра молодежи и спорта Игоря Гоцула. Он же — председатель Украинской федерации легкой атлетики и мой хороший друг. И он на ваш вопрос ответил четко: на данный момент Украина соревнования такого масштабного уровня потянуть не готова, ни финансово, ни с точки зрения инфраструктуры.





Мы еще можем замахнуться на женский Евробаскет, который нам в ближайшее время могут отдать, но Европейские игры — нет. В последнем материале о Минске я написал, что в плане спортивных объектов Беларусь намного впереди Украины. Даже для проведения таких Европейских игр практически все сооружения понадобится строить заново. Так что Украина не просто не сможет их провести — она однозначно не согласится на это, не усматривая экономической выгоды.





А Европейские игры — в отличие от Олимпийских — выгоду принести неспособны: они не интересны зарубежным спонсорам. Да, спонсоров можно найти внутри страны, но заработать на проведении форума все равно нереально. Отдельно напишите: я высказываю личное мнение, а не всей Украины или нашей спортивной журналистики.





Как учил Валерий Васильевич Лобановский, с которым мне не довелось общаться, но чью жизнь я позже изучал, всегда нужно это подчеркивать — "по моему личному мнению".





— Призовые медалистам за первое, второе и третье место в Беларуси составили 5, 3 и 2 тысячи долларов соответственно. А предусматривались ли они для украинцев, завоевавших награды Европейских игр?





— Министр спорта Игорь Жданов объявлял, что призовые будут, однако точной суммы назвать не могу. Ясно лишь, что они мизерные. По сравнению с теми, что есть за медали Олимпиад. Если не изменяет память, на последних Играх они равнялись 100, 75 и 50 тысячам долларов соответственно.





— Вы отметили, что Украина инфраструктурно не потянет ЕИ. А какой из объектов нашей столицы вас впечатлил больше других?





— Наверное, "Минск-Арена". И еще, разумеется, реконструированный стадион "Динамо". Наш "Олимпийский" при всей его привлекательности, не сертифицирован ИААФ. Лучшая легкоатлетическая дорожка, кстати, лежит в моем родном Кропивницком (раньше — Кировоград). Туда приезжают все атлеты на чемпионат страны. Возвращаясь к Минску, скажу, что постарался побывать везде.





Жаль, слишком далеко ехать на "Чижовка-Арену". И ваш Дворец спорта — однотипный тем, что есть в Украине, в том же Запорожье. Но не в Киеве: в столице даже такого нет, вместо него какой-то старый сарай. Я не унижаю свою страну. Напротив, призываю бить во все колокола, увидеть, что есть в Беларуси, и заняться инфраструктурой в Украине.





Единственное — приведу в пример баскетбольную арену в Риге в плане удобства для журналистов. Там место для их работы организовали рядом с микст-зоной. Не приходилось бежать с пятого этажа в микст, пропускать церемонию награждения, потому что хочешь взять интервью. Именно это было большой проблемой на легкой атлетике.









— Беларусь завоевала на этих ЕИ-2019 69 медалей. Как к этому относиться?





— Так же, как к успеху великой спортивной державы Азербайджан четыре года назад. Вот когда Беларусь завоюет хотя бы треть от них на Олимпийских играх… Боюсь, она там уступит даже команде Украины. Ведь были виды, которые вызывали поистине гомерический хохот, — самбо, аэробика. Надо либо подходить к стартам серьезно, либо уже целиком превращать их в развлекалово.





Если мы хотим показать, что впереди всей планеты, так давайте придумывать городки и прочие виды, где хозяева сильнее. Кажется, белорусы просчитались даже с самбо: россияне их там перещеголяли. Простите, но самбо — это вообще смех ЕИ. Оно где-то культивируется, кроме тех трех-четырех стран, которые взяли медали?





Скажу честно, не "зашел" мне и пляжный футбол. Меня расстроило, что я там слушал Владимира Новицкого. Вашего блистательного телекомментатора, одного из лучших голосов советского поколения. И этот мэтр развлекал людей на пляжном футболе, а не выполнял профессиональную работу в кадре!





— Уверен, ознакомиться с белорусскими телеканалами вы тоже успели. Насколько понравилось вам освещение Европейских игр на наших экранах?





— Это отдельный разговор. Скажем так: масштабно, но все местами напоминало пропаганду. Интервьюеры, когда брали комментарий у чиновников, готовы были залезть… ну не знаю, куда. Эти беспрерывные чиновники на телеэкранах после успешного выступления белорусских спортсменов: какой-то представитель какой-то федерации, пятый тренер какой-то сборной, еще кто-то!.. И у девушки берут с таким восторгом!





Плюс вопросы примитивные. Они простительны для общественно-политических изданий, но не для специализированного спортивного канала. Спрашивают: "Как у вас это получилось?" Ну а что ответить? Вот так и получилось! Понимаете? Люди совершенно не готовятся к тому, о чем говорят. Набор штамповок, которые задают всем без исключения участникам. Взять хотя бы постановочные рекламные ролики, где банально плохая игра актеров. Смотрится ужасно.





Я на любительскую камеру снял бы лучше. Видимо, какой-то дефицит журналистских кадров сказывается. Впрочем, непосредственно трансляции делаются здорово, за что большое спасибо. Я приходил и все, чего не увидел, мог посмотреть. Кстати, в чем я безмерно завидую белорусам и с чем я вас поздравляю — у вас есть чисто спортивный канал. В Украине его нет. Существует Xsport, но он не государственный и не настолько широко доступен. У вас же имеется "Беларусь-5", и здорово, что он показывает все.





— Вам наверняка довелось общаться с волонтерами и вообще здешними жителями. Как вам показалось: белорусам нужны были Европейские игры?





— Я бы сформулировал это отношение так — "проводятся — и будем радоваться, есть они — и хорошо". Не слышал таких вопросов, дескать, зачем нам это нужно? Может, не тех людей встречал, но в Украине, конечно, простые тетки выражали бы недовольство: когда страна в кризисе, мол, зачем нам "гульні"? Лично мне открыто никто не признавался, что недоволен проведением Европейских игр.





По-видимому, людям устроили праздник, которого у них в обычные будни нет. А праздник спортивный всегда прекрасен. Я — двумя руками "за". Был бы счастлив, если бы Европейские игры были проведены в Киеве. Поэтому особого недовольства у белорусов не встретил. В том числе и среди волонтеров, хотя некоторые из них говорили, что вынуждены на Европейских играх работать в приказном порядке.









— К украинцам минчане относились с расположением? Какое составили мнение о белорусах?





— Сразу скажу: не было никакого негатива. Скорее, было любопытство: а что у вас там? Ну и попытка убедить нас, что мы все славяне — братья. Это уже элементы некой пропаганды. Простые белорусы ничего не знают о том, что происходит в Украине. Что в ней ничего плохого бы не случилось, не будь российского желания указать нам наше место. В 2012 я был в прекрасном, прогрессирующем и цветущем Донецке.





А во что сейчас превратилась "Донбасс-Арена" в результате так называемого "русского мира"? Мы жить дружно готовы, и особенно — с белорусами. Беларусь, я это всем подчеркиваю, нам ничего плохого не сделала. И я счастлив, что наши языки близки, и мы с вами друг друга понимаем. Увы, не все ваши люди отдают отчет, что Беларуси угрожает то же самое.





Помню, на Олимпиаде в Пхенчхане, когда смотрели финал хоккейного турнира, и с коллегами радовались голам немецкой сборной в ворота ОАР, белорусские журналисты были этим крайне удивлены.





— Работа органов правопорядка на Европейских играх удовлетворила?





— Предельная щепетильность, вежливость и корректность. Я даже рискнул крикнуть возле вашего КГБ "Слава Украине!" Работали все вежливо. Даже когда мы с коллегой Кириллом переходили дорогу в неположенном месте, откуда ни возьмись появился страж и спросил: "А вы дома тоже так переходите?" Мы перед ним извинились и, естественно, сказали, что были неправы.





Разумеется, удивил досмотр. Такого скрупулезного не было даже на Олимпийских играх. Заставляли всюду включать аппаратуру и все вынимали из рюкзака, каждый штатив. К концу немного поднадоело. Вроде бы должны были понять, что я работаю здесь и никто по моей аккредитации пройти не может, но нет.





Впрочем, все понимаю и не критикую здесь: безопасность — превыше всего, особенно в Беларуси сейчас. Значит, были такие инструкции. Стражей правопорядка было много, их было много. В любом случае спасибо, что ЕИ прошли безо всяких эксцессов.





— Вы провели в Минске неделю. Как считаете, с туристической точки зрения он привлекателен для иностранцев?





— Поделюсь здесь опытом Пхенчхана. Что сделали корейцы? Они еще до старта Олимпиады выслали аккредитованным журналистам список предлагаемых бесплатных экскурсий. Мы регистрировались на эти экскурсии, нам представляли разнообразную культурную палитру Кореи. Чтобы показать лицо страны.





Здесь нам предложили только в художественный музей, где продемонстрировали достижения белорусской живописи в советском спорте. А надо было показать Минск с лучшей стороны, ту же белорусскую кухню, с которой я познакомился сам на приеме Европейского олимпийского комитета.





С другой стороны, потрясло, что всюду прекрасно работал интернет. За это организаторам очень благодарен. В отличие от Бразилии и некоторых арен в Пхенчхане. Правда, там был интернет в шаттлах. Зато за шаттлы тоже спасибо. Никаких претензий по проезду: разобраться удалось легко и быстро. А перспективен ли Минск туристически, увы, не могу сказать. Откровенно говоря, за работой не удалось его толком посмотреть.









— Украинец может позавидовать белорусу в плане…





— Спортивной инфраструктуры и отношении чиновников к спорту





— Место в Минске, которое бы вы посоветовали посетить…





— "Минск-Арена".





— Из белорусской кухни вы отрекомендовали бы попробовать…





— Ха, не буду оригинален: самые разные драники!





— Самое большое неудобство в Минске доставило…





— Цены на жилье, атрибутику и продукты, которые выше, чем в Украине, что удивило.





— Самый яркий советский атавизм…





— Памятники, боязливость людей и лозунги вроде "Выше знамя армейского спорта".