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Возрожденный из руин: как отстроили разрушенный войной Минск
08.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь на этой неделе отмечала День независимости. 3 июля 1944 года Минск был освобожден от немецко-фашистких захватчиков. По случаю 75-й годовщины в белорусской столице прошел грандиозный военный парад. Как освобождали и восстанавливали город – в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Дениса Кошелева.
Так минчане встречали солдат Красной армии 3 июля 1944-го. Слезы радости, улыбки и море цветов, которыми забрасывали колонны танков. 1100 дней оккупации остались в прошлом.
На Минск наступал 2-й Белорусский фронт во главе с генералом Захаровым. Успех операции обеспечили тяжелая артиллерия и детальная разведка. Это помогло вести огонь точно по расположению немецких войск.
Первыми в город вошли танкисты 5-й Гвардейской танковой армии. А потом подоспели и партизанские отряды. Хотя и после освобождения покой Минску только снился.
Он был бойцом партизанского отряда «Победа». Подрывал железнодорожные пути и мосты, разрушал линии связи, нападал на вражеские гарнизоны. Войдя в Минск в июле 1944-го, не узнал родной город.
Послевоенный Минск был почти полностью разрушен. От капитальной застройки осталось лишь 20%. Среди хорошо сохранившихся зданий были строения известного архитектора Иосифа Лангбарда – Оперный театр, Дом офицеров, Дом правительства. Все эти строения были заминированы, но взорвать их оккупанты не успели.
Масштабные разрушения поставили вопрос перед местным правительством: а нужно ли вообще восстанавливать город? Звучали предложения о возведении нового Минска, в нескольких километрах от руин старого. Но все же победила точка зрения о возрождении столицы на ее прежнем месте.
Вместе с разрушенными зданиями в Минске немцами было уничтожено большое количество архивных документов. Но генплан Минска 1936 года чудом сохранился. После войны его доработали, началась большая стройка.
Денег на строительство советское правительство не жалело.
«Здесь прописано, как нужно составлять планы восстановления домов. Идут картинки, как нужно делать и чем должны пользоваться строители для своей работы».
Майя Сергеева тоже трудилась на восстановлении родного города. Вспоминает, как еще школьниками разбирали завалы Дома пионеров и высаживали деревья в парках – бок о бок с немецкими военнопленными.
«Жалкий вид имели, очень молодые ребята. Холодно было, март был очень холодный, когда мы вернулись, а они почти раздетые. Они приходили во дворы, играли на губных гармошках и просили поесть. И, несмотря на то, что прошла жестокая война, их ненавидели, столько людей погибло, им выносили жители хлеб, делились с ними», – вспоминает она.
Центральную улицу Советскую – нынешний проспект Независимости – возвели всего за пять лет. По единому проекту в стиле сталинского ампира. Архитекторы дневали и ночевали на работе.
Те, кто победил врага, смог победить и разруху. Причем в рекордно короткие сроки. В 1952-м от городских руин почти ничего не осталось. А в 1958-м гостей встречал уже заново отстроенный Минск.
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От капитальной застройки после изгнания фашистов осталось лишь 20%. Но уже в 1952-м от городских руин почти ничего не осталось. А в 1958-м гостей встречал уже заново...
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