Возрожденный из руин: как отстроили разрушенный войной Минск

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь на этой неделе отмечала День независимости. 3 июля 1944 года Минск был освобожден от немецко-фашистких захватчиков. По случаю 75-й годовщины в белорусской столице прошел грандиозный военный парад. Как освобождали и восстанавливали город – в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Дениса Кошелева.

Так минчане встречали солдат Красной армии 3 июля 1944-го. Слезы радости, улыбки и море цветов, которыми забрасывали колонны танков. 1100 дней оккупации остались в прошлом.

На Минск наступал 2-й Белорусский фронт во главе с генералом Захаровым. Успех операции обеспечили тяжелая артиллерия и детальная разведка. Это помогло вести огонь точно по расположению немецких войск.

Первыми в город вошли танкисты 5-й Гвардейской танковой армии. А потом подоспели и партизанские отряды. Хотя и после освобождения покой Минску только снился.

«Немцы бомбили, они не хотели смириться, что Минск оставили. И ночью пошла масса самолетов. Гремит, ничего не видим. А потом все засветилось. Они выбросили сотни парашютных ракет. И начали бить. Но наши зенитчики хороший отпор сделали», – вспоминает Бронислав Карпенко.

Он был бойцом партизанского отряда «Победа». Подрывал железнодорожные пути и мосты, разрушал линии связи, нападал на вражеские гарнизоны. Войдя в Минск в июле 1944-го, не узнал родной город.

«Жалко было смотреть, а минчане, с другой стороны, ликовали. И говорили: восстановим тебя, родной Минск».

Послевоенный Минск был почти полностью разрушен. От капитальной застройки осталось лишь 20%. Среди хорошо сохранившихся зданий были строения известного архитектора Иосифа Лангбарда – Оперный театр, Дом офицеров, Дом правительства. Все эти строения были заминированы, но взорвать их оккупанты не успели.

Масштабные разрушения поставили вопрос перед местным правительством: а нужно ли вообще восстанавливать город? Звучали предложения о возведении нового Минска, в нескольких километрах от руин старого. Но все же победила точка зрения о возрождении столицы на ее прежнем месте.

Вместе с разрушенными зданиями в Минске немцами было уничтожено большое количество архивных документов. Но генплан Минска 1936 года чудом сохранился. После войны его доработали, началась большая стройка.

«Что-то было уничтожено, повреждено, и это дало повод воплотить частично советские взгляды на светлое будущее наших городов. Советский человек должен жить в светлых городах, с большими, прямыми проспектами, большими площадями, большими постройками», – говорит кандидат исторических наук Сергей Тарасов.

Денег на строительство советское правительство не жалело.

«Здесь прописано, как нужно составлять планы восстановления домов. Идут картинки, как нужно делать и чем должны пользоваться строители для своей работы».

Майя Сергеева тоже трудилась на восстановлении родного города. Вспоминает, как еще школьниками разбирали завалы Дома пионеров и высаживали деревья в парках – бок о бок с немецкими военнопленными.

«Жалкий вид имели, очень молодые ребята. Холодно было, март был очень холодный, когда мы вернулись, а они почти раздетые. Они приходили во дворы, играли на губных гармошках и просили поесть. И, несмотря на то, что прошла жестокая война, их ненавидели, столько людей погибло, им выносили жители хлеб, делились с ними», – вспоминает она.

Центральную улицу Советскую – нынешний проспект Независимости – возвели всего за пять лет. По единому проекту в стиле сталинского ампира. Архитекторы дневали и ночевали на работе.

«Все, кто работал на восстановлении Минска, это были настолько энтузиасты, я сейчас даже не представляю, чтобы сегодня были такие люди», – говорит заслуженный архитектор БССР Вальмен Аладов.

Те, кто победил врага, смог победить и разруху. Причем в рекордно короткие сроки. В 1952-м от городских руин почти ничего не осталось. А в 1958-м гостей встречал уже заново отстроенный Минск.