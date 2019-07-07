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Когда склонность ко лжи идет во благо карьере

08.07.2019 18:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Когда склонность ко лжи идет во благо карьере

фото: nzherald.co.nz

Странно, но это так: в некоторых профессиях менее заслуживающий доверия человек считается более подходящим для работы.

До определенной степени все мы знаем, что люди, с которыми мы работаем, обманывают нас. У них не всегда хорошее настроение, не всегда все в порядке, им не всегда нравится, как идут дела или как свои обязанности выполняет коллега, получивший то повышение, на которое они сами рассчитывали.

Но что делать, если нам лгут не только о настроении, но и о более конкретных вещах, из которых состоит работа?

Вот что говорят результаты нового исследования: одна из причин того, что обман присутствует и никуда не девается в определенных профессиях, - стойкое мнение, что люди с "гибким подходом" к правде лучше справляются с работой.

По большому счету, ложь на рабочем месте расценивается негативно: если кто-то вынужден прибегать к обману, то он, видимо, не справляется со своими обязанностями. Ложь разъедает коллектив, она токсична для атмосферы доверия в команде.

Однако согласно недавнему исследованию американских ученых Брайана К. Гуниа и Эммы И. Левин, есть и исключения - в тех профессиях, которые ориентированы прежде всего на продажи, а не на клиента.

Клиентоориентированность в маркетинге означает как можно лучший учет и удовлетворение нужд клиентов, в то время как при ориентации на результаты продаж главное - выполнить планы продавца.

Некоторые профессии (например, торговля или инвестиционно-банковские услуги) - стереотипы такого отношения (ориентации на результат, а не на интересы клиента). Хотя надо признать, что и в торговле встречаются работники, учитывающие интересы покупателей, а среди, скажем, медицинских работников есть те, кому наплевать на интересы больных).

Гуниа и Левин просили участников своего исследования (среди которых было более 500 студентов-экономистов и сотрудников сайта краудсорсинга Mechanical Turk, принадлежащего компании Amazon) ранжирове ать ряд профессий по ориентированности на продажи, а также - гипотетических персонажей по их компетентности.

Участникам исследования предложили ознакомиться с примерно такими сценариями: заполняя отчет о командировочных расходах, некая Джули написала, что заплатила за такси больше, чем на самом деле; некий Джеймс, чтобы завоевать благосклонность начальства, притворяется, что он, как и босс, без ума от яхт.

И в общем, респонденты сочли, что люди, прибегающие к обману, достигнут большего успеха в профессиях, ориентированных на результаты продаж, и отдали таким людям предпочтение при наборе на работу.

Например, 84% респондентов сделали выбор в пользу лжецов, если работа связана с продажами, и, наоборот, 75% предпочли честных людей, если работа мало ориентирована на результаты продаж.

Результаты эти интересны, хотя и не окончательны. (Взять хотя бы то, что участникам заплатили очень мало - такие онлайн-компании, как Mechanical Turk, имеют противоречивую репутацию из-за стремления платить как можно меньше. Их даже обвиняют в неэтичных условиях осуществления опросов.)

Также не до конца ясно, каким образом мнения респондентов переводятся в действия по набору сотрудников. Есть разноречивые оценки того, что на практике более эффективно - ориентация на продажи или на клиента (причем учет интересов клиента даже имеет некоторое преимущество по результатам продаж).

В недавнем исследовании связи предполагаемой склонности к обману и предполагаемой компетентности "мы умышленно опрашивали студентов бизнес-школ, поскольку хотели быть уверенными в том, что стереотипы существуют в головах будущих работников финансов и торговли", - объясняет Левин, преподаватель бизнес-школы Бут Чикагского университета.

Есть ли положительные стороны в лжи на рабочем месте?

В некотором смысле ложь - вещь естественная. "Природа полна обмана", - пишет в своей книге "Почему мы лжем. Эволюционные корни обмана и подсознание" философ Дэвид Ливингстон Смит. Вирусы вводят в заблуждение иммунную систему в организме, в который они проникают. Хамелеоны используют камуфляжную окраску, чтобы обмануть хищников. Люди - не исключение, в том числе и в поведении на рабочем месте. Например, руководители, нанимающие персонал, подтверждают, что почти все кандидаты на ту или иную должность преувеличивают свою квалификацию.

В некоторых профессиях обман абсолютно необходим (взять хотя бы детективов, работающих под прикрытием). А уж дипломатия в глазах некоторых людей - вообще синоним лжи. Обман может даже быть частью стратегии целой компании - например, когда работников колл-центра инструктируют притворяться, что они находятся в той или иной стране - в зависимости от предубеждений клиентов.

Вообще определение обмана на рабочем месте довольно трудно сформулировать. Скажем, в некоторых сферах с большой эмоциональной нагрузкой сотрудникам рекомендуют скрывать свои чувства. Обман ли это? Или вот еще: вы действительно хотели бы, чтобы стюардесса в полете рассказывала вам о всех опасностях турбулентности? Бармен - о том, что вы ему не нравитесь? Врач - о том, что ему вовсе не хочется вас лечить?

Некоторые профессии подразумевают проявление работниками любезности или заботы, что неизбежно бывает отчасти искусственным (а то и тяжелым). Как говорит Левин, "люди считают, что те, кто способен управлять своими эмоциями, - более компетентны". Сокрытие истинных эмоций - это рациональное поведение. Особенно это проявляется в поведении так называемых инфлюэнсеров в соцсетях, размывающих границы между подлинностью и желанием продать себя.

Милая маленькая ложь

Иногда ложь во спасение выглядит даже как более этичное поведение. "В ходе моего исследования я обнаружила, что многие приветствуют и ценят применение лжи, если она, как им говорят, пойдет на пользу", - подчеркивает Левин. Например, "сотрудники считают, что их коллеги не должны делать им таких замечаний по работе, которые невозможно выполнить и которые только уязвят их, а больные онкологией ценят ложную надежду гораздо больше, чем думает врач-онколог".

Нечестность, применяемая для помощи другим, т.н. "просоциальная" ложь содержит в себе важный элемент - ее не используют, чтобы получить несправедливое преимущество, в собственных эгоистичных целях. В таких случаях обманывают из чувства сострадания или заботясь. Ну и кроме того, на такое отношение может влиять культура, традиции общества в целом. Как указывается в некоторых исследованиях, люди из коллективистских обществ с большей вероятностью лгут, чтобы сохранить лицо и защитить гармоничные отношения в группе.

В исследовании Мишель Гельфанд, психолога из Мэрилендского университета, участвовало более 1500 студентов из восьми стран. Им предложили бизнес-сценарий, в котором ложь могла быть полезна. Студенты из более коллективистских стран (Южная Корея и Греция) выбирали обман чаще, чем представители более индивидуалистских культур (Австралия и Германия). Впрочем, к обману очень часто прибегали и те, и другие.

С другой стороны, "нестандартный подход иногда подразумевает частичное нарушение правил", комментирует Гельфанд. В некоторых исследованиях подчеркивается, что существует связь между креативностью и нечестностью, и работники творческих профессий проще смотрят на то, чтобы прибегать к обману для пользы дела.

Терпимость ко лжи на рабочем месте (а иногда и ее поощрение) бывает трудно вычислить. Лонг Ванг, профессор менеджмента в Городском университете Гонконга, подчеркивает, что "любые организационные или отраслевые нормы, в которых отдается предпочтение обману, часто держатся в секрете, по крайней мере от широкой публики". Но он сомневается, что такие нормы жизнеспособны: "Со временем они выводятся из практики".

Обман по мелочи - не всегда что-то плохое. Но в общем, конечно, эффективность работы только выиграла бы, если бы людей поощряли полагаться на правдивость во всем. Судьба некоторых известных политиков - хороший пример того, какой огромный ущерб наносит ложь при исполнении обязанностей.

Так что же - та маленькая ежедневная ложь, к которой мы не задумываясь прибегаем, помогает нам в работе? Скорее всего, нет. Но и большого вреда не наносит. Как говорит Левин, "для нас очень важно, имеют ли другие люди добрые намерения в отношении нас, но нам не так важно, говорят ли они при этом правду".

bbc.com

 
 
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Странно, но это так: в некоторых профессиях менее заслуживающий доверия человек считается более подходящим для работы.
 
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