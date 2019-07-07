Вопросы оказания банных услуг населению, возмещения расходов на содержание бань общего пользования и полноты их загрузки рассмотрели на заседании областного исполнительного комитета

Источник материала: Вороновская газета





— Каждый житель региона должен иметь возможность получить доступные и качественные банные услуги, — подчеркнул председатель облисполкома Владимир Кравцов. – Где не справляетесь сами, создайте условия для развития частного бизнеса. Все имеющиеся проблемы должны быть решены в текущем году. Таково поручение Главы государства.







С 5 июля нынешнего года вступило в силу постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь «О порядке планирования и финансирования расходов по оказанию услуг бань общего пользования и душевых». В соответствии с постановлением часть расходов по оказанию населению услуг бань общего пользования и душевых, за исключением первого и высшего разрядов, возмещается из средств местных бюджетов. При этом размер направляемых бюджетных средств не должен превышать 60 процентов возмещения расходов по оказанию населению услуг бань с учетом уровня рентабельности не более 10 процентов.

Как подчеркивалось на заседании облисполкома, возвращение дотации на банные услуги создает условия для возвращения к работе тех бань, которые закрывались в последние годы. Уже определен перечень таких объектов во всех регионах области, остается принять решение на местах по возмещению этих затрат в нынешнем, а также заложить их в бюджет следующего года.





Как сообщил начальник главного финансового управления облисполкома Павел Ошурик, по предварительным подсчетам для этого до конца года необходимо изыскать сумму в пределах трех миллионов рублей для субсидирования работы бань.

На сегодняшний день в области 295 бань, 137 из них — на балансе организаций жилищно-коммунального хозяйства, 149 бань – на балансе сельскохозяйственных организаций. Количество неработающих бань по области — 116. Их состояние различное. В системе ЖКХ 27 бань требуют текущего ремонта и две – капитального (эти бани расположены в городской местности). На селе ситуация несколько хуже. Здесь в капитальном ремонте нуждается 26 бань и 19 – в текущем, 37 бань не подлежат восстановлению. Как пример приводилась закрытая в 2014 году баня в поселке Красносельский Волковысского района. Ранее она пользовалась спросом, в здании располагалось кафе. Закрыта баня санэпидслужбой из-за несоответствия санитарным нормам. Как пояснил председатель Волковысского райисполкома Михаил Ситько, вопрос включения бани в список капитального ремонта упиралсяв большие финансовые затраты. Место для новой бани для обслуживания семитысячного населения поселка уже подобрано. Владимир Кравцов поручил взять ситуацию на контроль.





Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Елена Касперович проанализировала загрузку бань общего пользования. В первом полугодии она составила 38,2 процента. Самый высокий уровень востребованности этих объектов — в Гродненском, Кореличском, Мостовском и Ошмянском районах. Так, баня в Кореличах в выходные дни обслуживает порядка тысячи человек, ее услугами пользуются жители нескольких районов соседних областей. Да и в самом районе из 13 бань открыты 11.

Особый разговор состоялся о себестоимости банных услуг. В первом полугодии нынешнего года средняя их себестоимость по области составила 10,10 рубля. Наиболее высокая себестоимость — в Берестовицком районе – 29,10 рубля, Дятловском – 21,65 рубля, Свислочском районе – 21,64 рубля. В некоторых районах выявлены объекты банного хозяйства, где себестоимость помывки превышает среднюю по области более чем в пять раз. Это ведет к прямым убыткам и говорит о формальном подходе, неумению или нежеланию наладить эффективную работу. В то же время в Ошмянском районе самая низкая себестоимость – чуть более восьми рублей, при этом посещаемость бань самая высокая. Председатель облисполкома, озвучивая контрастные цифры, поручил управлению ЖКХ более глубоко вникнуть, изучить причины такого явления, сделать соответствующие выводы.





Рентабельно могут работать и те банные объекты, к которым организован подвоз жителей из других населенных пунктов. Интересен для изучения и, возможно, примера опыт передвижной бани, которая работает в Щучинском ЖКХ уже два года. Интересно, что баню на колесах смастерили здесь сами. Она рассчитана на пять помывочных мест, с парилкой на дровах и душевой. Транспортирует баню автомобиль, в котором есть все сопутствующие для помывки товары. Выезжает в населенные пункты района по графику. Цена помывки – 2 рубля в час, душ – 50 копеек. Стоимость комплекса на колесах обошлась коммунальникам в бюджетную сумму 10 тысяч рублей. Таким образом, сообщил председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник, напряженность с обслуживанием населения при помощи такой передвижной бани снята во многих населенных пунктах. Пока опыт не получил продолжения в других районах области.

— К этому опыту стоит присмотреться, — отметил Владимир Кравцов. — Изучить, насколько такая практика востребована, эффективна. В то же время передвижная баня не отменяет стационарных. Нужно тщательно изучить запросы населения. И там, где люди выразят желание вернуть бани, работать над решением этого вопроса.

Николай ШЛЫК

Фото: Артем ТУРЛАЙ https://grodnonews.by/