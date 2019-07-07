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IT-лагерь и участники из 5 стран. В Гродно начали работу международные сборы по программированию

08.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

IT-лагерь и участники из 5 стран. В Гродно начали работу международные сборы по программированию

Международные учебно-тренировочные сборы по спортивному программированию «Discover Grodno by Moscow Workshops ICPC» уже не первый год собирают в стенах ГрГУ имени Янки Купалы одаренную молодежь. В этом году проверить свои силы собрались участники из 5 стран: Бразилии, Литвы, Украины, России и Беларуси.
 
Сборы проводятся совместно с Центром развития IT-образования Московского физико-технического института, на базе которого уже много лет работает школа Moscow Workshops. Подобные сборы проходят более чем в 10 странах по всему миру. Гродно выбран не случайно одной из площадок своеобразного тренировочного IT-лагеря.  Студенты купаловского вуза показывают высокие результаты на различных конкурсах по программированию, а университет имеет большой опыт в проведении международных соревнований.
 
IT-лагерь и участники из 5 стран. В Гродно начали работу международные сборы по программированию
 
– Наш университет входит в мировую систему по подготовке студентов к чемпионату мира по спортивному программированию International Collegiate Programming Contest. Сборы – подготовительный этап, они позволяют найти наиболее талантливых и одаренных специалистов в IT-сфере. В подобных соревнованиях каждый год участвует порядка 50 000 юных программистов более чем из 500 университетов. Мы постоянно принимаем участников из новых стран, но есть много и тех, кто из года в год возвращается в Гродно. Беларусь всегда показывает отличные результаты на чемпионате мира по спортивному программированию, и нередко входит в список 12 лидеров мирового чемпионата, которых выбирают из 300 спортсменов, – рассказал Юрий Степин, старший преподаватель кафедры математико-информационного обеспечения экономических систем ГрГУ имени Янки Купалы.
 
IT-лагерь и участники из 5 стран. В Гродно начали работу международные сборы по программированию

 
Программистам за 5 часов нужно решить как можно больше задач. Для того чтобы сделать это, студент должен обладать не только классическими знаниями, которые предлагает вузовская программа, но и многими дополнительными. Кроме соревнований, в программе сборов – лекции у опытных тренеров из МФТИ, БГУ и ГрГУ имени Янки Купалы. Также среди спикеров неоднократные участники финала ICPC, обладатели медали IZHO  и Международной олимпиады по информатике, кураторы минской школы анализа данных  «Яндекс».
 
Такие сборы – отличная возможность повысить свою квалификацию и даже найти престижную работу. Нередко участники кооперируются и открывают собственные компании. К слову, в Беларуси только Гродненский государственный университет имени Янки Купалы проводит такие международные сборы.
 
IT-лагерь и участники из 5 стран. В Гродно начали работу международные сборы по программированию
 
 В прошлом году подобных сборов было 7, и Гродно тоже был в числе принимающих городов. В этом году мы продолжаем сотрудничество с купаловским вузом. С вашим городом у нас давние связи. Еще в далеком 2012 году гродненцы стали первыми иностранцами, которые приехали на Moscow Workshops. И первую выездную школу мы решили провести именно в Гродно. Чтобы успешно тренироваться, нужно работать с сильными конкурентами, поэтому Беларусь всегда в топе площадок для сборов, – отметил основатель Moscow Workshops ICPC, проректор по международным программам и цифровым инновациям МФТИ Алексей Малеев.
 
IT-лагерь и участники из 5 стран. В Гродно начали работу международные сборы по программированию

 
Впереди у молодых программистов неделя интенсивной и плодотворной работы. Фелиппе Каллас Силва приехал из Бразилии. В Гродно он впервые.
 
IT-лагерь и участники из 5 стран. В Гродно начали работу международные сборы по программированию

 Я уже принимал участие в подобных сборах, это отличная площадка для развития и прекрасная возможность познакомиться с единомышленниками со всего мира. Основная моя цель – получить новые знания. Пока я еще не успел хорошо познакомиться с Гродно, но первое впечатление очень приятное. У вас красивый город, уверен, что я отлично проведу время и смогу повысить уровень своей квалификации, ведь в программе заявлены отличные лекции,  – отметил Фелиппе Каллас Силва.

 
IT-лагерь и участники из 5 стран. В Гродно начали работу международные сборы по программированию

 

Вероника КОЗЛОВСКАЯ
Фото: автора
https://grodnonews.by/
 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Международные учебно-тренировочные сборы по спортивному программированию «Discover Grodno by Moscow Workshops ICPC» уже не первый год собирают в стенах ГрГУ имени Янки Купалы...
 
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