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В новых ПДД появятся нововведения для электросамокатов

08.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В проекте Правил дорожного движения, общественное обсуждение которого состоялось весной, появится ряд корректировок, касающихся движения электросамокатов, которые в последнее время стали особенно популярны.

Грядущие нововведения в ПДД, касающиеся электросамокатов, связаны с высокими динамическими показателями ряда моделей, что может представлять угрозу безопасности при движении пешеходов.

Предлагается закрепить возможность передвижения на электросамокатах по велосипедным дорожкам, в том числе, если они обустроены в пределах проезжей части, то есть отделены от нее конструктивно.

Что касается движения таких устройств по тротуарам или пешеходным дорожкам, такое движение не должно препятствовать обычным пешеходам.

То есть предоставляется право передвигаться не по проезжей части, а по велосипедным дорожкам. Если велосипедная дорожка совмещается с пешеходной, с тротуаром, то это тоже возможно, но опять же ― не препятствуя движению пешеходов.


 
 
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В проекте Правил дорожного движения, общественное обсуждение которого состоялось весной, появится ряд корректировок, касающихся движения...
 
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