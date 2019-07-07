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Молодая жительница Забелышина чуть не стала жертвой пьяной сигареты
08.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Совсем недавно жизнь молодой девушки из а/г Забелышин чуть не закончилась для нее трагедией. После Дня Независимости, хорошенько отметив праздник, утром, закурив сигарету и уснув на диване, девушка едва не стала жертвой своей вредной привычки. Благодаря бдительным соседям и вовремя прибывшим спасателям, обошлось без жертв.
В Хотимском районе за текущий период 2019 года произошло 10 пожаров. При этом 4 случая произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении, 3 из которых – по вине людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
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Совсем недавно жизнь молодой девушки из а/г Забелышин чуть не закончилась для нее трагедией. После Дня Независимости, хорошенько отметив праздник, утром, закурив...
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