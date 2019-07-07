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Молодая жительница Забелышина чуть не стала жертвой пьяной сигареты

08.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Совсем недавно жизнь молодой девушки из  а/г Забелышин чуть не закончилась для нее трагедией. После Дня Независимости, хорошенько отметив праздник, утром, закурив сигарету и уснув на диване, девушка едва не стала жертвой своей вредной привычки. Благодаря бдительным соседям и вовремя прибывшим спасателям, обошлось без жертв.

В Хотимском районе за текущий период 2019 года произошло 10 пожаров. При этом 4 случая произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении, 3 из которых – по вине людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

 

  • В случае выявления фактов неосторожного обращения с огнем при курении, повлекших за собой возникновение пожара либо за допущение действий при курении, способных привести к пожару, виновные лица буду привлечены к административной ответственности по ст.23.56 ч.1 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрено административное взыскание в виде предупреждения либо штрафа до 30 базовых величин, — напоминает инспектор ИНиП Хотимского РОЧС  Анна КУЛЕШОВА.

 

 
 
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Совсем недавно жизнь молодой девушки из  а/г Забелышин чуть не закончилась для нее трагедией. После Дня Независимости, хорошенько отметив праздник, утром, закурив...
 
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