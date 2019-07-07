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«Паразиты»: 8 из 10. Айтишники тоже плачут
Источник материала: Tut.by
В минском прокате — главное кино года. Это мы о
Очевидцы судачат, что после премьеры на Каннском кинофестивале фильму «Паразиты» устроили 15-минутные овации. Аплодисментами приветствуют плюс-минус любой конкурсный фильм, но вот четверть часа, пожалуй, заслуживают единицы. И еще два факта, чтобы убедить самых мнительных: у фильма на сегодня высоченный зрительский рейтинг (8,6 по IMDb) и не уступающий ему критический (
Продолжим с самыми крепкими орешками. Ценность «Паразитов» — в их неуязвимости. Фильм лихо смотрится, к нему несложно подобрать ключи, но он мастерски выводит страждущих на обстоятельную рефлексию, и он досконально простроен — прямо как сам дом преуспевающего корейского айтишника. В руках корейца жанр становится пластичнее глины, и по итогу остается признать за Пон Джун-Хо талант не только режиссера, но и скульптора.
Комедия в «Паразитах» переходит в откровенный фарс, он — в детектив, тот — в социальную драму, из-за угла ее уже готовится сменить триллер — и так далее. Впрочем, от этой карусели голова не кружится: драматургически «Паразиты» столь техничны и безупречны, что к финалу вы дойдете на своих двоих.
По Джун-Хо оборачивает все жанровые кульбиты в любимую тему о социальном неравенстве и прогнившем капитализме. Его попытка зафиксировать различия между бедными и богатыми, сам трип к пониманию этих различий (а может, и сходства) — и есть кино. Но оно чуть глубже, чем хайлайты о классовом неравенстве и аферистах. И образнее: метафоры о паразитах и вертикальной системе, о масках и притворстве, об образованности и просвещении — заставят до мозолей аплодировать даже самых непрошибаемых зрителей.
В самых чумовых сценах «Паразиты» обнаруживают сходство с «Резней» Полански, а где-то даже с «Дикой историей» де ла Иглесиа. Из более очевидных параллелей — «Мы» Пила и прошлогодняя «Золотая ветвь» японские «Магазинные воришки». Но каждый из перечисленных в чертах подобия «Паразитам» проигрывает.
Главный режиссерский вопрос — и кто здесь еще паразиты — остается на откуп публике. Кореец просто сдует все три хлебные крошки, разбросанные в самом начале истории, чтобы зритель заплутал и в конец отчаялся навешивать ярлыки. Просто потому что когда на дворе 2019-й год, говорить о классах и кастах — как пересказывать шутки «Аншлага». Паразиты легко ползут вертикально вверх, а искусанные «хозяева» без иммунитета гарантированно откинутся на вторые сутки. И только самые живучие из всех перезимуют.
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Вы удивитесь, но за первый уикенд корейское кино даже попало в топ просмотров у минчан. Как так - рассказывает кинообозреватель AFISHA.TUT.BY.
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