ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Госконтроле проверили работу ФСЗН и рассказали, что негативно влияет на бюджет фонда

08.07.2019 18:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вынужденная неполная занятость работников и просроченная задолженность предприятий по страховым взносам отрицательно сказываются на уровне доходов ФСЗН. К такому выводу пришли специалисты Госконтроля, которые проверили исполнение бюджета фонда за 2018 год. Напомним, ранее президент раскритиковал исполнение бюджета ФСЗН, а чиновники начали готовить проект указа по соцстрахованию.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Отрицательное влияние на уровень доходов бюджета фонда продолжает оказывать сложившаяся в республике ситуация с наличием вынужденной неполной занятости работников организаций (несмотря на ее ежегодное сокращение), а также наличие просроченной задолженности предприятий по уплате обязательных страховых взносов, которая на 1 января текущего года составляла 96,8 миллиона рублей, — отмечают в КГК.

Напомним, на начало апреля 982 предприятия и индивидуальных предпринимателя не смогли вовремя уплатить страховые взносы в ФСЗН. Общая сумма долга превысила 23,5 миллиона рублей. Пока ФСЗН не удается решить проблему с должниками.

Ранее прокуратура Минской области раскритиковала работу Минского областного управления ФСЗН и потребовала устранить нарушения в «контрольной» работе. При проверке нашли проблемы в части исполнения бюджета ФСЗН — не всегда обеспечивались сбор и аккумулирование платежей в бюджет, взыскание недоимок и пеней, контроль за поступлением средств в бюджет по исполнительным документам.

За 2018 год доходы бюджета фонда составили 13 миллиардов 929 миллиона 944,7 тысячи рублей, или 102,6% к утвержденному плану и 99,5% к уточненному плану, отмечают в КГК. Ранее Минфин сообщал, что доходная часть бюджета ФСЗН по итогам прошлого года была исполнена на 99,3% от утвержденного годового плана.

«По сравнению с 2017 годом доходы бюджета фонда увеличились на 11,8%. Наибольшие доходы в бюджет фонда поступили от плательщиков Минска, Минской и Гомельской областей, — поясняют в КГК. — На темп роста доходов бюджета фонда в прошлом году оказали влияние два фактора: снижение количества лиц, занятых в экономике, и рост среднемесячной заработной платы в республике».

За 2018 год остатки средств бюджета фонда увеличились на 31% по сравнению с началом года и составили 1 миллиард 331 миллион 550,7 тысячи рублей. В том числе 1 миллиард 213 миллионов 676,6 тысячи рублей за счет средств профессионального пенсионного страхования и 117 миллионов 874,1 тысячи рублей за счет средств государственного социального страхования, поясняют в КГК.

В Госконтроле ранее поясняли, почему возник дефицит средств в ФСЗН.

— С 2013 года бюджет фонда испытывал недостаток собственных средств для осуществления выплат пенсий, пособий, который до 2015 года покрывался за счет остатков предыдущих лет. А с 2015 года — субвенциями из республиканского бюджета, — отметил заместитель председателя Комитета государственного контроля Александр Курлыпо, выступая в парламенте. — Недостаток собственных средств бюджета фонда привел к снижению темпов роста средней пенсии по возрасту к номинально начисленной заработной плате. В результате соотношение данных показателей сократилось с 43,3% за 2010 год до 37,6% за 2017 год.

На наполняемость бюджета фонда влияют несколько факторов, в первую очередь — сокращение численности занятого в экономике населения, прирост численности получателей социальных выплат из-за складывающихся демографических процессов и недостижение запланированного уровня зарплаты в среднем по стране, отмечали ранее в Госконтроле.

— За последние 8 лет соотношение занятых в экономике и количество получателей пенсий сократилось с 1,9 в 2010 году до 1,68 в 2017-м, — отмечал Александр Курлыпо. — Кроме того, негативное влияние на уровень доходов бюджета фонда оказало наличие безработицы и вынужденной неполной занятости работников организаций. Отрицательное влияние на исполнение доходной части бюджета фонда также оказало наличие просроченной задолженности по уплате обязательных страховых взносов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вынужденная неполная занятость работников и просроченная задолженность предприятий по страховым взносам отрицательно сказываются на уровне доходов ФСЗН. К...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Паразиты»: 8 из 10. Айтишники тоже плачут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика