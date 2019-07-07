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Россия и Беларусь приступят к обсуждению цены на газ, решив вопрос об углублении интеграции - Козак

08.07.2019 18:35 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Россия и Беларусь пока не приступили к обсуждению цены на газ с 2020 года, для начала нужно решить вопрос об углублении интеграционных процессов между двумя странами, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Нет, мы пока проводим переговоры по углублению интеграционных процессов. После того, как закончим диалог на эту тему, станет ясно, когда и каким образом мы будем сближать наши рынки газа, делать единый рынок или общий рынок газа. Это комплексная многоплановая задача. Я надеюсь, что в ближайшее время у нас будет решение", - сказал он.

 
 
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Россия и Беларусь пока не приступили к обсуждению цены на газ с 2020 года, для начала нужно решить вопрос об углублении интеграционных процессов между двумя...
 
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