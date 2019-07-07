Большинство жителей Грузии доверяют Евросоюзу - опрос

Источник материала: Интерфакс

В Грузии 80% населения считает, что у страны хорошие отношения с Евросоюзом, свидетельствуют обнародованные в понедельник результаты исследования общественного мнения, проведенного ЕС в рамках проекта "Восточное соседство".

Согласно опросу, 71% жителей Грузии доверяет ЕС, 50% респондентов положительного мнения о ЕС и только 4% имеют негативное мнение.

Вместе с тем исследование показало, что 74% населения Грузии (на 16% больше, чем в 2018 году) знают, что Евросоюз оказывает финансовую поддержку стране, из них 62% считают, что эта поддержка эффективна.

Исследование общественного мнения в Грузии было проведено ЕС в период с февраля по апрель 2019 года и основывалось на прямых интервью в группах из 1000 человек по всей стране.

27 июня 2014 года в Брюсселе было подписано соглашение об ассоциации Грузии с Евросоюзом, включающее и соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA). Спустя месяц между Грузией и ЕС был подписан меморандум о взаимопонимании в рамках программы стратегической помощи (SSF), предусматривающей предоставление республике финансовых ресурсов в размере до 410 млн евро.

ЕС оказывает Грузии финансовую и техническую помощь по разным направлениям. В 2014-2018 годы республике в виде финансовой поддержки в целом было выделено 642 млн евро. В ноябре прошлого года ЕС и Грузия подписали ряд соглашений, согласно которым республике для поддержки реформ будет предоставлена финансовая помощь в размере 231 млн евро.