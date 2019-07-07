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Российские военные сообщили о возвращении из Беларуси комплексов "Искандер-М"

08.07.2019 18:01 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Российские ракетные комплексы "Искандер-М", боевая техника и авиация, принимавшие участие в параде ко Дню независимости Беларуси, покинули страну, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Западного военного округа.

"Военнослужащие Кантемировской танковой дивизии, бронетранспортеры БТР-82А, автомобили повышенной проходимости семейства УАЗ, преодолев около 700 км, прибыли в Московскую область железнодорожным транспортом, а оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" - в Ивановскую область", - сообщили в пресс-службе

"Также вернулись на аэродромы постоянного базирования самолёты и вертолёты Ленинградской армии ВВС и ПВО, задействованные в параде: вертолёты Ми-8, разведывательно-ударные Ка-52, многоцелевые истребители Су-30 и сверхманёвренные Су-35", - добавили в пресс-службе.

День независимости Беларуси отмечался 3 июля. В военном параде в Минске приняли участие более 300 военнослужащих Западного военного округа.

 
Теги: Минск
 
 
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Российские ракетные комплексы "Искандер-М", боевая техника и авиация, принимавшие участие в параде ко Дню независимости Беларуси, покинули страну, сообщили...
 
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