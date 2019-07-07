Украина в сентябре хочет решить вопрос газового транзита с Россией

Источник материала: Интерфакс

Украина хотела бы достичь договоренностей с российской стороной в вопросе транзита газа уже в сентябре, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в понедельник в Киеве.

"Насколько мне известно, планируется продолжить этот разговор (о транзите газа - ИФ) в декабре. Но это вопрос энергетической безопасности Украины и моя позиция, позиция нашей команды заключается в том, что именно в сентябре мы хотим сесть за стол и решить этот вопрос", - сказал глава государства.

Как сообщалось, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Последний в настоящее время усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Предыдущие трехсторонние встречи в формате Украина-ЕС-РФ по вопросу транзита российского газа через территорию Украины не давали никаких результатов.

Ранее вице-президент Европейской Комиссии МарошШефчович заявлял, что трехсторонние переговоры будут возобновлены в сентябре.

В НАК "Нафтогаз Украины" неоднократно заявляли, что считают вариант прекращения российским "Газпромом" транзита после достройки газопровода "Северный поток-2" базовым.