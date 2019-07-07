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Массовая уборка зерновых начнется в Беларуси в середине июля – Минсельхозпрод

08.07.2019 17:57 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Массовая уборка зерновых культур начнется в Беларуси в середине июля, урожай оценивается в 8,35 млн тонн, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Сельхозорганизации уже приступили к выборочной уборке зерновых и зернобобовых культур. Планируем, что примерно к 15 июля в республике начнется массовая уборка", - рассказали в пресс-службе.

"Урожайность по ряду культур выше, чем в прошлом году", - отметили собеседники. Так, урожайность озимого ячменя составляет 43,1 ц/га (против 28,6 ц/га на ту же дату прошлого года), озимой сурепицы 10,7 ц/га (9,3 ц/га).

В пресс-службе уточнили, что готовность зерноуборочных комбайнов в настоящее время составляет 83%, зерносушильного оборудования – 88%.

В пресс-службе также проинформировали, что сельхозорганизации в настоящее время продолжают заготовку травяных кормов.  "В целом темпы заготовки выше прошлогодних. На 8 июля заготовлено почти 2,7 млн тонн кормовых единиц. Это на 272 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. На условную голову скота уже заложено 8,6 ц корма – почти на центнер больше прошлогоднего", - сообщили в пресс-службе.

Ученые, отметили в Минсельхозпроде, оценивают урожай зерна в Беларуси в 2019 году во всех категориях хозяйств на уровне около 8,35 млн тонн.

 
 
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Массовая уборка зерновых культур начнется в Беларуси в середине июля, урожай оценивается в 8,35 млн тонн, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе...
 
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