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Туск призывает к выполнению минских соглашений главным образом Россию

08.07.2019 17:30 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины должны выполнятся всеми сторонами, особенно Россией.

"ЕС готов и дальше поддерживать минские соглашения, которые предусматривают и непризнание выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий... Абсолютно четко понятно, что минские соглашения сейчас требуют, как никогда, полного выполнения всеми сторонами, Россия несет особую ответственность в этой связи", - сказал Туск на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в понедельник в Киеве.

 

 
 
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Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины должны выполнятся всеми сторонами,...
 
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