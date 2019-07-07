Туск призывает к выполнению минских соглашений главным образом Россию

Источник материала: Интерфакс

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины должны выполнятся всеми сторонами, особенно Россией.

"ЕС готов и дальше поддерживать минские соглашения, которые предусматривают и непризнание выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий... Абсолютно четко понятно, что минские соглашения сейчас требуют, как никогда, полного выполнения всеми сторонами, Россия несет особую ответственность в этой связи", - сказал Туск на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в понедельник в Киеве.