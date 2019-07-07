Госстандарт Беларуси пожаловался в Росстандарт на недолив фасованного подсолнечного масла

Источник материала: Интерфакс

В 80% проверенных партий импортируемого из России в Беларусь фасованного подсолнечного масла установлен недолив в упаковках, сообщила пресс-служба Госстандарта республики в понедельник.

"В I – II кварталах 2019 года областными инспекциями Госстандарта были проведены контрольно-надзорные мероприятия у субъектов хозяйствования – импортеров фасованного подсолнечного масла, осуществляющих выпуск в обращение этой продукции на рынке республики. Поводом послужило обращение гражданина, направленное в комитет, в котором он высказывал сомнения по соответствию количества этого продукта, в упаковках заявленному в маркировке", - говорится в сообщении ведомства.

Там отмечается, что проверку по номинальному количеству в упаковках прошли 47 партий импортного подсолнечного масла, фасованного в потребительскую упаковку, шести изготовителей.

"По результатам испытаний 38 (80 %) партий не соответствовали количеству, задекларированному в маркировке продукции", - проинформировали в Госстандарте.

"С учетом выявленных нарушений субъектам хозяйствования было выдано 25 запретов реализации партий, три предписания об устранении нарушений, составлено 29 протоколов об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в суды", - сообщили в ведомстве.

По информации областных инспекций Госстандарта, отдельными импортерами отозваны из розничной сети либо перемаркированы партии подсолнечного масла с нарушением по номинальному количеству, производителями проведена переналадка технологического оборудования.

"Информация о выявленных нарушениях в отношении продукции шести изготовителей (ООО "Благо-Юг", ООО "Аквилон", ООО "ТД "Жемчужина Поволжья", ООО "КПК", ООО "ПК "НАШ ПРОДУКТ", ООО "Компания Благо") направлена для принятия мер в Росстандарт", - добавили в пресс-службе.

Из действенных мер по предотвращению случаев недолива/недовеса в Госстандарте считают проведение импортерами входного контроля. Также в комитете планируют активизировать продвижение разработки единого технического регламента ЕАЭС, который установит обязательные для соблюдения требования к фасованным товарам. Это позволит повысить значимость данного направления, которое становится все более актуальным, укрепить защиту потребителей и ответственность изготовителей.