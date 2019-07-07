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Первый день суда над слуцким военкомом, который обвиняется в получении взяток

08.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Первый день суда над слуцким военкомом, который обвиняется в получении взяток

8 июля суд Слуцкого района начал рассмотрение уголовного дела по обвинению военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов. 48-летний полковник Александр Петровец, задержанный в январе, подозревается в получении взяток за освобождение от службы, пишет Онлайнер.

В качестве потерпевшего в суде появился В. З. По словам прокурора, Петровец получил от него пакет с продуктами на 103 рубля (мясо, куриные яйца, четыре бутылки водки) и пообещал помочь сыну В.З. не идти в армию.

Петровца обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 209 («Мошенничество»), ч. 5 ст. 16 («Подстрекательство в преступлении»), ч. ч. 1, 2 ст. 431 УК.

Также по делу есть второй обвиняемый — местный предприниматель А.Ш., которому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 14 («Покушение на преступление») и ч. 1 ст. 431 УК («Дача взятки»).

Бывший военком заметно волнуется, но держится — на вопросы судьи уверенно и по-военному отвечает: «Так точно!»

Как зачитал прокурор, с октября 2017 года по 15 ноября 2018 года Петровец предоставлял отсрочку и признавал призывников негодными для службы. Подстрекал других должностных лиц. Получал продукты питания и деньги.

Получил от А.Ш. (сейчас он тоже обвиняемый) $1000 — тоже говорил, что поможет признать его сына негодным для службы в армии. Прокурор настаивает, что у бывшего военкома не было таких полномочий: он об этом знал, но все равно брал взятки.

Еще одну взятку (в $1500), по словам обвинения, он получил осенью 2018 года. Чтобы «отмазать» еще одного мужчину и его сына от военных обязанностей.

— По ч. 2 ст. 209 (мошенничество) полностью признаю вину, я написал явку с повинной, осознаю свою вину. По подстрекательству к даче взяток — полностью не признаю. Они ко мне первыми подошли, я их не просил. По продуктам я тоже вину не признаю. Я не отрицаю, что он (потерпевший В.З. — Прим. Onliner) мне их привозил, но я его не просил — он сам это сделал. Я просто позвонил ему — обсуждали судьбу его сына. Никаких сумм и продуктов в этом разговоре не упоминал. Требую приобщить к материалам дела этот разговор, — заявил Петровец.

Второй обвиняемый, А.Ш., согласился с обвинением в свой адрес.

— Я полностью признаю свою вину, что давал взятку Петровцу, — сказал он.

Первый день суда над слуцким военкомом, который обвиняется в получении взяток

«Петровец мне сказал: буду держать на контроле вашего сына. Соответственно, я сказал, что рассчитаюсь»

А. Ш. говорит, что у его сына наследственная гипертензия — отправили служить в резерв. Потом его снова призвали, поехали на медкомиссию — отец решил перестраховаться. Подошел к военкому и попросил об услуге.

— Петровец мне ответил: буду держать на контроле вашего сына. Соответственно, я сказал, что рассчитаюсь. Потом он приехал ко мне в магазин и сказал, что такая работа будет стоить $1000. Я думал, это все в его власти. Понимал, что он первый человек. Потом он позвонил: «Ты на месте?» — «Да». — «Я приеду». Сказал, что Глеба признали негодным, что нужно давать деньги. Отдал. Я уже знал, что человек с таким диагнозом (гипертензия II степени) не годен для службы в армии, но все равно отдал деньги. Да, я сначала не признавал вины, мне было стыдно людям в глаза смотреть. Но я раскаиваюсь и признаюсь, — сказал А. Ш.

— Известно ли вам было, входил ли Петровец в состав комиссии? — уточнил у него прокурор.

— Неизвестно, мне было все равно, — он рассказывает, что был с сыном во время медкомиссии — никаких поблажек там не было. — Петровец, забирая взятку, сказал: «Ты понимаешь, эти деньги не только для меня».

Первый день суда над слуцким военкомом, который обвиняется в получении взяток

Потерпевший о пакетах с мясом и водкой: «Это не то что взятка, это от души, от сердца!»

Выступает потерпевший В.З. — он привозил Петровцу продукты и водку. Просил отсрочку для сына: «Хотели дальше поступать».

— Он ничего такого не сказал — просто «проходите комиссию, получите повестку». И посыпались повестки... Я собираю сумку — яйца, сало, ребрышки, мед и две бутылки водки — и еду просить. Поговорили.

— А мясо давали? — спросил прокурор.

— Это уже во второй раз! — ответил В.З. — Попросил об отсрочке. Он сказал, что все будет под контролем. Это не то что взятка, это от души, от сердца!

Потерпевший рассказал, что по итогу сын застудил ухо и ему дали отсрочку по медицинским показаниям. Поступить он так и не успел. Во второй раз (к следующему призыву), по словам В.З., Петровец позвонил и сказал: «Нужна сумка». В.З. собрал еще одну — это было спустя несколько месяцев.

— Привез 4 бутылки водки, овечье мясо, кусочек сала, ребрышки — что у меня есть, как говорится, — разводит руками потерпевший.

— И что после этого? — уточнил прокурор.

— Сын проходит комиссию — и служит сейчас в армии, — говорит потерпевший. — Ничего, как говорится, не под контролем...

В.З. рассказал, что никаких претензий к Петровцу не имеет. Говорит, что подать заявление не было его инициативой — к нему приехали сотрудники ГУБОПиК и «предложили».

Первый день суда над слуцким военкомом, который обвиняется в получении взяток

В суде объявлен перерыв до завтра.


по материалам Onliner.by

 
 
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8 июля суд Слуцкого района начал рассмотрение уголовного дела по обвинению военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов. 48-летний полковник Александр...
 
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