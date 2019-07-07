Между Слуцком и Солигорском водитель BMW насмерть сбил пешехода и скрылся

Источник материала: Слуцк Город





Ночью 8 июля на 1-ом километре автодороги «Радково-Солигорск» вблизи 2-го рудоуправления на обочине проезжей части было обнаружено тело 41-летнего жителя Солигорска с очевидными признаками наезда автотранспортом.

— С учетом полученных сведений следственно-оперативной группой незамедлительно были организованы и проведены первоначальные следственные действия: осмотр места происшествия, фиксация следовой картины, объектов и иных вещественных доказательств, — сообщила официальный представитель Следственного комитета Татьяна Белоног. — Солигорским РОСК возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего смерть (ч. 2 ст. 317 УК РБ).

В рамках проведенных сотрудниками милиции оперативно-розыскных мероприятий вскоре был установлен разыскиваемый автомобиль BMW и его водитель - им оказался 32-летний житель Солигорска. С подозреваемым сейчас работают следователи, обстоятельства наезда выясняются.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, записями с видеорегистраторов, следствие просит обратиться в Солигорский РОСК по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 64, или по телефонам: 8 (0174) 33-20-58. 8 (029) 769- 77-21.



