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Между Слуцком и Солигорском водитель BMW насмерть сбил пешехода и скрылся

08.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Между Слуцком и Солигорском водитель BMW насмерть сбил пешехода и скрылся

Ночью 8 июля на 1-ом километре автодороги «Радково-Солигорск» вблизи 2-го рудоуправления на обочине проезжей части было обнаружено тело 41-летнего жителя Солигорска с очевидными признаками наезда автотранспортом.

— С учетом полученных сведений следственно-оперативной группой незамедлительно были организованы и проведены первоначальные следственные действия: осмотр места происшествия, фиксация следовой картины, объектов и иных вещественных доказательств, сообщила официальный представитель Следственного комитета Татьяна Белоног. — Солигорским РОСК возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего смерть (ч. 2 ст. 317 УК РБ).

В рамках проведенных сотрудниками милиции оперативно-розыскных мероприятий вскоре был установлен разыскиваемый автомобиль BMW и его водитель - им оказался 32-летний житель Солигорска. С подозреваемым сейчас работают следователи, обстоятельства наезда выясняются.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, записями с видеорегистраторов, следствие просит обратиться в Солигорский РОСК по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 64, или по телефонам: 8 (0174) 33-20-58. 8 (029) 769- 77-21.

Между Слуцком и Солигорском водитель BMW насмерть сбил пешехода и скрылся

 
 
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Ночью 8 июля 2019 года на 1-ом километре автодороги «Радково-Солигорск» на обочине проезжей части обнаружено тело 41-летнего жителя Солигорска с очевидными признаками...
 
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