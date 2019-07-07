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Между Слуцком и Солигорском водитель BMW насмерть сбил пешехода и скрылся
08.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Ночью 8 июля на 1-ом километре автодороги «Радково-Солигорск» вблизи 2-го рудоуправления на обочине проезжей части было обнаружено тело 41-летнего жителя Солигорска с очевидными признаками наезда автотранспортом.
— С учетом полученных сведений следственно-оперативной группой незамедлительно были организованы и проведены первоначальные следственные действия: осмотр места происшествия, фиксация следовой картины, объектов и иных вещественных доказательств, —
В рамках проведенных сотрудниками милиции оперативно-розыскных мероприятий вскоре был установлен разыскиваемый автомобиль BMW и его водитель - им оказался 32-летний житель Солигорска. С подозреваемым сейчас работают следователи, обстоятельства наезда выясняются.
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Ночью 8 июля 2019 года на 1-ом километре автодороги «Радково-Солигорск» на обочине проезжей части обнаружено тело 41-летнего жителя Солигорска с очевидными признаками...
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